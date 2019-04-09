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На Донеччині загинув сапер ДСНС, ще двох поранено

Під час розмінування території поблизу водогону насосної станції стався вибух.


Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій:

«9 квітня близько 10:30 під час роботи групи піротехнічних робіт з обстеження та очищення ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів поблизу водогону насосної станції Сіверський-Донецьк-Донбас («сіра зона») в районі населеного пункту Зайцеве Бахмутського району Донецької області, стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету.

Внаслідок вибуху загинув старший сапер відділення піротехнічних робіт групи піротехнічних робіт частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування аварійно–рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Донецькій області старшина служби цивільного захисту Бойцов Олег Леонідович, поранено старшого лейтенанта служби цивільного захисту Слепканя Дмитра Геннадійовича та старшого сержанта служби цивільного захисту Безкоровайного Євгена Андрійовича.

Станом на 12:00 двох поранених співробітників ДСНС госпіталізовано до Бахмутської міської лікарні в стані середнього ступеню тяжкості.

Обставини та причини події встановлюються».


"ОБКОМ"

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09 Апреля 2019 13:02

 

 

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