«Буцімто Порошенко мені друг, а Зеленський ворог»: президент Білорусі теж дебатує – «наодинці з собою», як Марк Аврелій

А з кім и про що президенту РБ можна дебатувати в його країні? Навіть у селі, навіть у розмові з турецьким журналістами – роздуми про долю України і українців…

Десь у сільський місцевості Олександр Лукашенко зробив чергову заяву щодо виборів в Україні, акцентував деякі нюанси своїх попередніх заяв на цю актуальну для нього тему.

Цитуємо державне білоруське ЗМІ БЕЛТА (мовою оригіналу, тобто - російською):

«Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Логойский район Минской области прокомментировал бурную реакцию с различных сторон по поводу его заявлений о выборах в Украине, которые он сделал накануне в интервью турецкому агентству «Анадолу», передает корреспондент БЕЛТА.

«Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, - не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?» - отметил глава государства. «Нет, он (говорят. - Прим. БЕЛТА) Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг», - отреагировал Александр Лукашенко.

По словам Президента, в том числе и в России Зеленского «дубасят», вспоминают ему актерскую профессию. «А что, актер не может быть Президентом?» - задал вопрос глава государства. В этом плане он привел пример Рональда Рейгана, который избирался Президентом США.

Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание, что в Украине принятие многих решений зависит от одобрения парламента. «Порошенко удавалось договориться, была своя фракция. Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров (Президентом) - все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой. Нет, гвалт устроили (по поводу заявлений 8 апреля в интервью турецкому агентству «Анадолу». - Прим. БЕЛТА)…», - сказал белорусский лидер» (кінець цитати).

Наводимо його попередню заяву від 8 квітня (мовою оригіналу):

«Александр Лукашенко в интервью крупнейшему информационному агентству Турции «Анадолу» высказал мнение о возможных итогах президентских выборов в Украине (передает корреспондент БЕЛТА. Во время интервью обсуждалась позиция Беларуси касательно конфликта в Украине. Президент дал свою оценку длящимся уже несколько лет переговорам и рассказал о перспективах дальнейшего участия Беларуси в урегулировании конфликта.

Собеседники не смогли обойти стороной и громкие политические события, которые сейчас волнуют Украину, - президентские выборы. Во время «Большого разговора с Президентом» 1 марта Александр Лукашенко заявил, что на выборах победит ныне действующий глава государства Петр Порошенко (див. Медведчук у захваті від прогнозів президента Білорусі, який передбачає перемогу Порошенка у другому турі – «Обком»). После первого тура выборов многие, в том числе журналисты, интересуются: придерживается ли до сих пор Александр Лукашенко своей точки зрения.

«Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что не будет заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов. «Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг - это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии. - Прим. БЕЛТА), конституцию поменял, еще что-то - начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его», - подчеркнул Президент.

Сейчас в Украине распространено мнение, что голосовать фактически не за кого, а за Владимира Зеленского многие граждане отдают свои голоса в качестве протеста. Александр Лукашенко поделился своим мнением, что делать людям в такой ситуации.

«Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа - свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать - значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет», - считает он» (кінець цитати).