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НАБУ обшукує Державну судову адміністрацію в Києві

Детективи бюро продовжують з’ясовувати «можливість привласнення коштів під час здійснення закупівель оргтехніки для потреб судів України коштом державного бюджету».


Про це у вівторок повідомляє НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

«Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки в приміщенні Державної судової адміністрації України в Києві. Слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого привласнення коштів під час здійснення закупівель оргтехніки для потреб судів України коштом державного бюджету», - йдеться у повідомленні.

«Попередня правова кваліфікація — ч.5 ст. 191 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали навесні 2018 року», - додали у відомстві.

Водночас «Судово-юридична газета» у вівторок також повідомляє, що в приміщенні Державної судової адміністрації проводиться обшук співробітниками НАБУ.

«Обшук проводиться в двох будівлях ДСА. Почався приблизно в 11:00. Обшук проходить в цілому ряді приміщень, в тому числі, за даними співрозмовників, в кабінетах голови ДСА Зеновія Холоднюка і заступника глави ДСА Людмили Гізатулін», - повідомляє видання.


Українська правда

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09 Апреля 2019 15:02

 

 

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