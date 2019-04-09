Завтра з’ясується, хто кому Аваков: уряд отримав від Порошенка подання на звільнення голови Одеської ОДА

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що від президента Петра Порошенка до Кабінету міністрів України надійшло подання на звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації, уряд 10 квітня його розгляне.

«Звернення від президента надійшло до уряду сьогодні й уряд його завтра розглядатиме», - повідомив він журналістам під час робочого візиту до Дніпра у вівторок, інформує Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, на сайті президента України було оприлюднено датовані 6 квітня укази глави держави №107/2019 і №108/2019, згідно з якими П.Порошенко відсторонив М. Степанова з посади голови Одеської обладміністрації та тимчасово поклав виконання обов'язків голови обладміністрації на першого заступника керівника облдержадміністрації Сергія Паращенка.

М.Степанов на брифінгу в понеділок заявив, що відмовляється йти зі своєї посади, оскільки вважає відповідний указ незаконним. Відповідаючи на запитання журналістів, про що вони говорили з П.Порошенком під час візиту президента до Одеси в п'ятницю, 5 квітня, М.Степанов відповів, що глава держави запропонував йому написати заяву про звільнення за власним бажанням, від чого він відмовився.

Пізніше міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко заявив, що уряд не ухвалював рішень щодо відсторонення М.Степанова з посади голови Одеської обладміністрації.

Призначений на посаду виконувача обов'язків голови Одеської ОДА С.Паращенко заявив про готовність виконувати покладені на нього главою держави зобов'язання. «Петро Порошенко - глава держави і верховний головнокомандувач. Його обрав народ, він - президент України. У ситуації, що склалася в ОДА, хотів би чітко сказати: я особисто і всі мої підлеглі продовжуємо дотримуватися законних вимог президента», - написав С.Паращенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

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