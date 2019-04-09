Радник Порошенка пояснив появу портретів огидного Путіна на вулицях України - на бордах Порошенка

Зокрема: «стратегію на другий тур розробляв той самий штаб, що «успішно» виконав завдання у турі першому, а саме – «прохід Порошенка до другого туру». Так, це відчувається…

Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета президента РФ Володимира Путіна на передвиборних фондах Петра Порошенка - це, зокрема, меседж до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів.

Про це він написав у Facebook, повідомляє Українська правда.

За його словами, поява нових бордів з Путіним викликала бурхливе обговорення, особливо після заяв Порошенка в ефірі ICTV про те, що «Зеленський не ставленник Кремля».

«Розчарувалися ті, кому сподобалася м'яка риторика на телеефірі. Ага. Тобто, потрібно було Донбасу обіцяти перемир'я і діалог, а Львову обіцяти продовження боротьби. Реально, мені такі поради сьогодні приходили в лічку - робіть різні меседжі для різних географій», - написав Бірюков.

Він наголосив, що Україна - це одна країна, якою б різноманітною і суперечливою вона не була і позиція Порошенка – «захищати її, захищати від Путіна».

Крім того, Бірюков підкреслив, що прохід Порошенка до другого туру був дуже під питанням, але завдання було реалізовано, саме тим штабом, який і розробляв стратегію на другий тур.

«Ядерні прихильники Порошенка в переважній масі свій якраз і ідентифікують головну загрозу країні не в Зеленському, а в Путіні. Путіну вкрай зручна і вигідна слабка фігура в кріслі президента. Підконтрольна кому-небудь. Путіну не обов'язково контролювати безпосередньо», - написав радник.

«А ось всім патріотам країни, які в першому турі зробили інший вибір - їм варто задуматися і на них звернений меседж», - зазначив він.