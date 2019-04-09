 

09 апреля

21:44

11,67% Бойка Медведчука так надихнули бойовиків і його кремлівського кума, що вони схвалили й план Медведчука. А українці – і поготів?

18:00

Радник Порошенка пояснив появу портретів огидного Путіна на вулицях України - на бордах Порошенка

16:46

КОЛманда преЗЕдента розіслала свій перший «темник»: ЗМІ попередили, що не треба ні про що питати ні Зеленського, ні нардепа Лещенка

15:34

Завтра з’ясується, хто кому Аваков: уряд отримав від Порошенка подання на звільнення голови Одеської ОДА

15:02

НАБУ обшукує Державну судову адміністрацію в Києві

14:15

«Буцімто Порошенко мені друг, а Зеленський ворог»: президент Білорусі теж дебатує – «наодинці з собою», як Марк Аврелій

13:02

На Донеччині загинув сапер ДСНС, ще двох поранено

11:41

Парубій підтвердив заяву «нечисті православної»: суд визнав дії спікера ВР під час ухвалення закону про перейменування церков протиправними

10:56

В Україні днями відбудеться висадка елітних десантників США

09:44

Народний посіпака Авакова проголосив очільника МВС «гарантом Конституції де-факто» і закликав «бунтівників» у регіонах опиратися забаганкам Києва

09:17

Порошенко спрогнозував результати «дебатів» між Зеленським і Путіним

09:01

Доба ООС: один український військовий загинув, троє отримали поранення

08 апреля

22:48

У штабі Зеленського заявили, що юрист Коломойського – лише «друг» кандидата-шоумена. В НАБУ кажуть дещо інше

22:30

Уряд вирішив: поліграф – двигун реформ в «Укроборонпромі»

21:45

Творці «Слуги народу» вибачилися за те, що крім «позитивного» героя Зеленського у серіалі присутні і негативні персонажі

21:27

У Порошенка дійшли висновку, що проводити дебати згідно закону - це вже занадто

10:19

Генерал-поліцаю з прав людини РФ не сподобалось, що полонений українець спілкувався з єврокомісаром англійською (фото)

08:13

Доба ООС: окупантам дорого коштувало поранення українського військового

00:03

Бліцкриг від Зеленського: щоб закінчити війну, треба «припинити стрілянину» та платити пенсії жителям ОРДЛО

07 апреля

21:12

Кандидат у президенти Порошенко визнав, що отримав низку оцінку на занадто «важкому уроці»

16:47

Відсьогодні виборці можуть змінити місце голосування

16:20

ЦВК оприлюднила остаточний «рахунок» першого туру виборів

10:39

В Луганську окупанти обшукали кафедральний собор Православної церкви України і оселі священнослужителів

09:47

За тиждень до виборів власник ЗЕаналізів агітував на каналі «Росія-1» за Зеленського і за «воссоединение» України з РФ (відео)

09:13

Доба ООС: є втрати

06 апреля

22:15

У G7 закликали РФ відпустити українських моряків і натякнули на нові санкції

20:42

Порошенко почув вимоги «молоді Зеленського» щодо НАЗК, СБУ, Семочка…

18:26

«Справа Гандзюк»: голова Херсонської ОДА Гордєєв написав заяву про відставку

17:08

Україна завершує опалювальний сезон з рекордними залишками газу у сховищах

16:48

Екс-радник екс-губернатора Тарути впевнений: Донбас окуповали через кретинізм неосвіченого Ахметова

Радник Порошенка пояснив появу портретів огидного Путіна на вулицях України - на бордах Порошенка

Зокрема: «стратегію на другий тур розробляв той самий штаб, що «успішно» виконав завдання у турі першому, а саме – «прохід Порошенка до другого туру». Так, це відчувається…


Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета президента РФ Володимира Путіна на передвиборних фондах Петра Порошенка - це, зокрема, меседж до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів.

Про це він написав у Facebook, повідомляє Українська правда.

За його словами, поява нових бордів з Путіним викликала бурхливе обговорення, особливо після заяв Порошенка в ефірі ICTV про те, що «Зеленський не ставленник Кремля».

«Розчарувалися ті, кому сподобалася м'яка риторика на телеефірі. Ага. Тобто, потрібно було Донбасу обіцяти перемир'я і діалог, а Львову обіцяти продовження боротьби. Реально, мені такі поради сьогодні приходили в лічку - робіть різні меседжі для різних географій», - написав Бірюков.

Він наголосив, що Україна - це одна країна, якою б різноманітною і суперечливою вона не була і позиція Порошенка – «захищати її, захищати від Путіна».

Крім того, Бірюков підкреслив, що прохід Порошенка до другого туру був дуже під питанням, але завдання було реалізовано, саме тим штабом, який і розробляв стратегію на другий тур.

«Ядерні прихильники Порошенка в переважній масі свій якраз і ідентифікують головну загрозу країні не в Зеленському, а в Путіні. Путіну вкрай зручна і вигідна слабка фігура в кріслі президента. Підконтрольна кому-небудь. Путіну не обов'язково контролювати безпосередньо», - написав радник.

«А ось всім патріотам країни, які в першому турі зробили інший вибір - їм варто задуматися і на них звернений меседж», - зазначив він.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

09 Апреля 2019 18:00

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (64)

Ні, «камбек» вже неможливий (29)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 