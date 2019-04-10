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Кличко знов згадав свою мрію щодо Гідропарку

Бракує Києву кришталевих мостів, велодоріжок «пунктиром» і подібних розваг. І одним мером-«суперваговиком» нестримну жагу киян до розваг не вгамувати.


Мер Києва Віталій Кличко веде переговори з власниками найбільшого парку розваг у Німеччині Europa-park про залучення інвестицій для створення аналогічного парку в українській столиці, повідомила прес-служба київського мера.

«Ми плануємо створити великий парк розваг і активного відпочинку на території столичного Гідропарку. Це територія майже 130 гектарів, острів неподалік від центру міста. І сьогодні нам потрібен інвестор, який вкладе кошти, досвід і ідеї в реалізацію такого великого проекту", - сказав В. Кличко.

В. Кличко зазначив в Europa-park затишок і стилізованість під старовину і заявив, що такий парк обов'язково має з'явитися в Києві.

«Тут дуже цікаво все зроблено. Затишний, стилізований під старовинне містечко з сучасними атракціонами, купою захоплюючих розваг, гарною природою. І для дітей влаштовані локації не тільки для розваг, а й з пізнавальними функціями. Словом, тут щасливі і діти, і їхні батьки. Я давно мрію і буду робити все, щоб подібний парк з'явився і в Києві», - зазначив він.

Europa-park - найбільший у Німеччині і другий за відвідуваністю парк розваг в Європі після Диснейленду в Парижі. Минулого року Europa-park відвідало понад 6000000 людей. Сюди їдуть з Німеччини, Франції, Швейцарії та інших країн.


Інтерфакс-Україна

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10 Апреля 2019 10:57

 

 

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