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Медведчук вже встиг скасувати одне з «перших рішень» сценаристів перемоги Зеленського на виборах

Глава політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кум президента РФ Віктор Медведчук заявив, що вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо.


Так він відреагував на намір кандидата в президенти Володимира Зеленського виключити політика з числа учасників переговорів, повідомляє Українська правда з посиланням на російське агентство ТАСС.

«До відома штабних сценаристів Зеленського: Петро Порошенко ніколи не призначав Віктора Медведчука на роль «парламентера» з РФ. Я займався переговорами між Україною і Росією виключно на прохання президента України і робив це в інтересах країни, а не її президента. Тому вивести мене з «переговорного процесу» апріорі неможливо", - заявив Медведчук.

Він також заявив, що з травня 2018 року не брав участі в засіданнях гуманітарної підгрупи у Мінську, «оскільки знав, що чинна влада (України – ред.) не збирається виконувати раніше досягнуті домовленості і займатися звільненням наших громадян».

«Я… відмовився брати участь у засіданнях гуманітарної підгрупи. Для мене стало очевидним, що українці, які сьогодні утримуються в Донецьку і Луганську, київській владі не потрібні», - сказав він.

«Судячи з того, що заявляють у Зеленського, їм вони теж не будуть потрібні. Як і мир на Донбасі. Адже відмова від прямих переговорів з Донецьком і Луганськом, де проживають громадяни України, означає відсутність результату – миру, повернення цих людей і територій в Україні, а Україна на Донбас», - сказав Медведчук.

Він також зазначив, що всі переговори з керівництвом РФ він веде виключно як глава політради партії.

У штабі Зеленського раніше розповіли про «перші 10 рішень і призначення» цього кандидата в разі обрання його президентом. Зокрема, він готовий «до прямих переговорів» із Росією за участю міжнародних партнерів, а з бойовиками «ЛНР» і «ДНР» переговорів не буде. Також він збирається вивести з переговорного процесу Віктора Медведчука.


"ОБКОМ"

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10 Апреля 2019 15:51

 

 

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