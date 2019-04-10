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Уряд погодив звільнення голів Одеської та Херсонської ОДА

Сьогодні Кабінет міністрів України погодив звільнення голів Одеської ОДА Максима Степанова та Херсонської ОДА Андрія Гордєєва.


Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

За даними джерела, відповідні рішення було прийнято на закритій частині Кабміну. Очікується, що найближчим часом президент Петро Порошенко підпише укази.

У той же час про можливі нові призначення на ці посади поки нічого не відомо.

Нагадаємо, минулого тижня Гордєєв написав заяву про звільнення за власним бажанням. На його відставці та притягненні до кримінальної відповідальності вже кілька місяців наполягають активісти і родичі Катерини Гандзюк.

Раніше також стало відомо, що президент Петро Порошенко відсторонив Степанова від посади голови Одеської ОДА і призначив тимчасово виконуючим Сергія Паращенка. Однак на прес-конференції Степанов відмовився йти з посади і назвав президентський указ перевищенням його повноважень. Вважається, що останньою краплею в історії зі Степановим став провал чинного президента в Одеській області в першому турі виборів


"ОБКОМ"

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10 Апреля 2019 16:15

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (71)

Ні, «камбек» вже неможливий (31)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 