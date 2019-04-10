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На Кабміні «гарант Конституції де-факто» Аваков пішов проти чинного гаранта

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на засіданні Кабінету міністрів проголосував проти відставки очільника Одещини Максима Степанова, бо його звільняють «за політичними мотивами».


Про це Аваков сказав у коментарі Українській правді.

«Він (Степанов – УП) протидіяв фальсифікації, протидіяв «сітці» (технологія підкупу виборців – УП) – його звільняють», – вважає глава МВС.

Рішення про відставку голови Одеської обласної державної адміністрації він назвав «недержавним».

ДИВ. ТАКОЖ: Народний посіпака Авакова проголосив очільника МВС «гарантом Конституції де-факто» і закликав «бунтівників» у регіонах опиратися забаганкам Києва


"ОБКОМ"

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10 Апреля 2019 16:20

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (71)

Ні, «камбек» вже неможливий (31)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 