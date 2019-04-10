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До відома Авакова: обвинувальний акт у справі про поліцейську перестрілку в Княжичах вже у суді

«Генпрокуратурою спрямовано до суду обвинувальний акт стосовно службових осіб Нацполіції, які незаконно 04.12.2016 застосували вогнепальну зброю у с. Княжичі, внаслідок чого загинули співробітники поліції».


Про це сьогодні повідомив відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України:

«Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою п’яти службових осіб Національної поліції, якими організовано та забезпечено незаконне застосування 04.12.2016 вогнепальної зброї у с. Княжичі, внаслідок чого від кульових поранень загинули 4 співробітника поліції.

Встановлено, що керівники ряду підрозділів ГУ НП в м. Києві свідомо ігноруючи передбачені ст. ст. 27, 60, 64 Конституції України права людини на життя та на його захист з боку держави, всупереч вимогам ст. ст. 2, 3, 6-8, 29-32, 38, 42-46, 62, 64 Закону України «Про Національну поліцію України», ст. ст.2, 7, 8, 9, 11,40, 41, 214 КПК України, вимог ряду відомчих нормативних актів 04.12.2016, перебуваючи в с. Княжичі Броварського району Київської області, перевищуючи надану їм владу та виходячи за межі наданих їм прав і повноважень, діючи умисно, незаконно та безпідставно організували, а окремі з них забезпечили застосування та безпосередньо застосували вогнепальну зброю на ураження людей, що призвело до смерті чотирьох співробітників Національної поліції України, пошкодження службових автомобілів, іншого майна поліції, та зайвих витрат із державного бюджету, чим спричинено тяжких наслідків інтересам держави, зокрема у вигляді матеріальної шкоди на загальну суму понад 3 млн грн.

Дії п’яти підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади, яким спричинено тяжких наслідків). Крім цього одного з підозрюваних також за ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 15 КК України (замах на умисне вбивство двох і більше осіб та вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб), а ще двох за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5 ст. 115 КК України (організація умисного вбивства двох і більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб та замаху на умисне вбивство).

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні затверджено прокурором та 10 квітня 2019 року направлено до Броварського міськрайонного суду Київської області.

Довідково: підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, а двом з них у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду».


"ОБКОМ"

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10 Апреля 2019 16:56

 

 

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