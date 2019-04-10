Влада Черкас не дозволить штабу Порошенка прикрашати вулиці міста портретами «покидька Путіна»

У Черкасах не сприйняли наочний «меседж» креативних стратегів чинного президента - кандидата у переможці у другому турі.

Влада Черкас буде демонтувати білборди з зображенням президента Росії Володимира Путіна поруч з президентом України Петром Порошенком, якщо такі з'являться, повідомив сьогодні міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у Facebook:

«Зараз у багатьох містах України розміщують борди одного із кандидатів в президенти із зображенням Путіна.

Попереджаю власників рекламного бізнесу в Черкасах: у разі появи на ваших бордах зображення російського агресора, виконавчий комітет міської ради оперативно проголосує за демонтаж конструкції!

Цей покидьок завдав стільки шкоди нашій Україні, що я вважаю аморальним поширювати подібні речі. Нам Путіна у місті непотрібно!»

ДИВ. ТАКОЖ: Радник Порошенка пояснив появу портретів огидного Путіна на вулицях України - на бордах Порошенка