У п’ятницю Макрон теж отримає матеріали для аналізу: до нього приїдуть і Порошенко, і Зеленський

Обидва кандидати у президенти України зустрінуться з президентом Франції 12 квітня.

Петро Порошенко і Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 квітня, проведуть зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерела агентства, «Париж прагне підготуватися до того, що станеться після другого туру президентських виборів 21 квітня».

«Ці контакти дозволять нам спокійно підготувати наступні кроки у розвитку франко-українських відносин і спільної роботи із забезпечення безпеки на європейському континенті», - сказало джерело.

ЗМІ повідомляють, що Макрон зустрінеться з чинним президентом нашої країни в 18:00, а перед цим він у той же день в 15:00 прийме кандидата-шоумена.

Раніше спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що Зеленський і Порошенко планують 12 квітня зустрітися в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Медведєв також озвучив позицію Порошенка з приводу бажання Зеленського провести міжнародну зустріч. За його словами, для Зеленського це було б корисним.