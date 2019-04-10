У п’ятницю Макрон теж отримає матеріали для аналізу: до нього приїдуть і Порошенко, і Зеленський

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Обидва кандидати у президенти України зустрінуться з президентом Франції 12 квітня.


Петро Порошенко і Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 квітня, проведуть зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерела агентства, «Париж прагне підготуватися до того, що станеться після другого туру президентських виборів 21 квітня».

«Ці контакти дозволять нам спокійно підготувати наступні кроки у розвитку франко-українських відносин і спільної роботи із забезпечення безпеки на європейському континенті», - сказало джерело.

ЗМІ повідомляють, що Макрон зустрінеться з чинним президентом нашої країни в 18:00, а перед цим він у той же день в 15:00 прийме кандидата-шоумена.

Раніше спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що Зеленський і Порошенко планують 12 квітня зустрітися в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Медведєв також озвучив позицію Порошенка з приводу бажання Зеленського провести міжнародну зустріч. За його словами, для Зеленського це було б корисним.


"ОБКОМ"

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10 Апреля 2019 21:05

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (72)

Ні, «камбек» вже неможливий (32)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 