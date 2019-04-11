Дoба ООС: є поранені

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 11 квітня говориться:

«10 квітня збройні формування Російської Федерації дев'ять разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому три рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших військ сім разів:

з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту ОПИТНЕ;

з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів – в районі населеного пункту ПІСКИ;

з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;

з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного пункту КАМ'ЯНКА;

з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села ПАВЛОПІЛЬ;

з стрілецької зброї – в районі міста АВДІЇВКА.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник двічі обстріляв позиції наших військ:

з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти – поблизу села НОВОЗВАНІВКА;

з стрілецької зброї – біля населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА у межах ділянки розведення.

Під час обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 10 квітня одного окупанта було знищено, шестеро – поранено.

З початку поточної доби ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» у районі населеного пункту ВОДЯНЕ.

Під час обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

На обстріл противника наші захисники відповіли вогнем. Втрати окупантів уточнюються».


"ОБКОМ"

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11 Апреля 2019 09:27

 

 

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