Борців з наркотою побільшало: 2 російських поліцейських попросили політичного притулку в Україні

Учора в пункті пропуску «Гоптівка» до співробітників Держприкордонслужби звернулось двоє громадян РФ з проханням політичного притулку в Україні.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України:

«Ці громадяни є діючими співробітниками органів внутрішніх справ РФ, яких переслідують у Росії за принципову позицію щодо протидії злочинності. Причиною, що спонукала їх просити політичний притулок в Україні, стало переховування від переслідування у зв’язку з їх службовою діяльністю.

За словами самих громадян Росії, вони стали жертвами переслідування впливових осіб через те, що намагались протидіяти розповсюдженню наркотичних речовин у аптеках на ділянці своєї відповідальності. Росіяни пояснюють, що особи, які потрапили в поле їх зору, як співробітників поліції РФ, є стійким злочинним угрупованням, що займається розповсюдженням наркотичних речовин, з чіткою та розгалуженою системою зв’язків серед високопосадовців різного рівня у владних структурах РФ.

Наразі стосовно них на території РФ внутрішньою безпекою МВС Росії сфабрикована та розслідується Слідчим Комітетом замовна кримінальна справа.

Не сподіваючись на справедливе розслідування у зв’язку із замовленням «зверху» вони прийняли рішення втекти з РФ в Україну. Росіяни також зазначили, друзі повідомили їх, що існує реальна загроза їх свободі, здоров’ю та навіть життю.

Наразі проводяться відповідні перевірочні заходи щодо об’єктивності наданої інформації».