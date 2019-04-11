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Одноосібний аутсайдер 1-го туру Насіров зазнав ще одної нищівної поразки: програв лікарю 13 тисяч

Якщо тенденція збережеться – прийдеться Насірову (останнє, 39 місце – 2 579 голосів) і улюблену картату ковдру продати, приватному колекціонеру, наприклад.


Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров знову програв суд проти лікаря Максима Соколова, який свідчив проти нього, і тепер зобов'язаний виплатити йому компенсацію у 13 тисяч гривень. Про це повідомляє Центр протидії корупції у Twitter.

Зазначається, що Насіров особисто прийшов на суд.

За даними ЦПК, екс-голова Фіскальної служби просив суд визнати обстеження та свідчення в суді Соколова у його справі незаконними, а також стягнути з лікаря мільйон гривень за моральну шкоду і ще мільйон гривень - з медзакладу.

Повідомляється, що Насірову відмовили у задоволенні позову.

«Сам Насіров зобов’язаний заплатити лікарю Соколову 13 тисяч гривень компенсації», - йдеться у повідомленні.

Після суду Соколов зазначив, що це чи не єдиний випадок, коли громадськість стала на захист медпрацівника.

При цьому сам Насіров стверджує, що його адвокати зібрали достатньо доказів, щоб стверджувати, що проти нього діяли за умисним зговором, а також додав, що буде подавати новий позов.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Шевченківський райсуд Києва не задовільнив позов екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірову до лікаря, який свідчив у справі проти нього.


Українська правда

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11 Апреля 2019 12:00

 

 

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Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (74)

Ні, «камбек» вже неможливий (32)

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