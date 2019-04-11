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Очільник МВС Арен Аваков вважає, що українці не для того вибирають «прикольного» шоумена-президента, щоб обмежити йому «свободу творчості» (ст. 54 Конституції України).


«Я думаю, що і Порошенко, і Зеленський, якщо виграють вибори, дотримуватимуться генеральної лінії українського народу, який їм це окреслив. Є «червоні лінії», за які ні суспільство, ні люди наші, прості громадяни, не дадуть зайти своїм президентам», - сказав він журналістам у четвер у кулуарах Київського форуму з безпеки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На запитання, чи готовий А.Аваков співпрацювати і з Петром Порошенком і Володимиром Зеленським у разі перемоги на президентських виборах, міністр відповів: «Я не буду це коментувати».

«Незамінних людей немає. Є принципи, а не люди», - резюмував він («принципи»? У Авакова?! – «Обком»).

Відповідаючи на запитання про те, чи готовий він стати прем'єр-міністром в разі перемоги В.Зеленського, А.Аваков сказав, що будь-хто може очолити уряд, у тому випадку, якщо його запропонує коаліція.

«Буде працювати уряд. Якщо буде нова коаліція, то буде новий уряд. І президент, безумовно, впливатиме на це. Але впливати буде передусім парламентська коаліція», - додав він.

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"ОБКОМ"

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11 Апреля 2019 13:27

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (74)

Ні, «камбек» вже неможливий (32)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 