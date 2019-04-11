 

11 апреля

19:37

Російському пропагандисту телеканалу «Інтер» вже дозволи повернутися «на Україну»

18:36

Тимошенко після поразки на виборах не голосує в Раді, але вже встигла надати цінні поради «новому президенту»

18:08

«Година для праці настала»: Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду

17:32

ДФС: з початку року українці задекларували майже вдвічі більше доходів, ніж торік

14:29

Кличко у Німеччині особисто перевірив якість тросів для моста «Гірка-Арка». Жодного не розірвав (фото)

13:27

Чинний «в.о. Гаранта Конституції» вже погрожує й «новому президенту»: не від себе особисто, звісно, - від народу

12:52

ЗЕштаб пропонує дебати у форматі телемосту «Студія НСТУ – стадіон»: поки ще не «Донбас-Арена» і не московські «Лужники»

12:00

Одноосібний аутсайдер 1-го туру Насіров зазнав ще одної нищівної поразки: програв лікарю 13 тисяч

10:23

Борців з наркотою побільшало: 2 російських поліцейських попросили політичного притулку в Україні

09:27

Дoба ООС: є поранені

10 апреля

21:46

Уряд вирішив: усі «кремлівські консерви» в України вскрито – російськи банки для консервування більш не потрібні

21:05

У п’ятницю Макрон теж отримає матеріали для аналізу: до нього приїдуть і Порошенко, і Зеленський

18:02

Влада Черкас не дозволить штабу Порошенка прикрашати вулиці міста портретами «покидька Путіна»

16:56

До відома Авакова: обвинувальний акт у справі про поліцейську перестрілку в Княжичах вже у суді

16:20

На Кабміні «гарант Конституції де-факто» Аваков пішов проти чинного гаранта

16:15

Уряд погодив звільнення голів Одеської та Херсонської ОДА

15:51

Медведчук вже встиг скасувати одне з «перших рішень» сценаристів перемоги Зеленського на виборах

10:57

Кличко знов згадав свою мрію щодо Гідропарку

08:04

Доба ООС: одного окупанта знешкоджено повністю, чотирьох – частково

09 апреля

21:44

11,67% Бойка Медведчука так надихнули бойовиків і його кремлівського кума, що вони схвалили й план Медведчука. А українці – і поготів?

18:00

Радник Порошенка пояснив появу портретів огидного Путіна на вулицях України - на бордах Порошенка

16:46

КОЛманда преЗЕдента розіслала свій перший «темник»: ЗМІ попередили, що не треба ні про що питати ні Зеленського, ні нардепа Лещенка

15:34

Завтра з’ясується, хто кому Аваков: уряд отримав від Порошенка подання на звільнення голови Одеської ОДА

15:02

НАБУ обшукує Державну судову адміністрацію в Києві

14:15

«Буцімто Порошенко мені друг, а Зеленський ворог»: президент Білорусі теж дебатує – «наодинці з собою», як Марк Аврелій

13:02

На Донеччині загинув сапер ДСНС, ще двох поранено

11:41

Парубій підтвердив заяву «нечисті православної»: суд визнав дії спікера ВР під час ухвалення закону про перейменування церков протиправними

10:56

В Україні днями відбудеться висадка елітних десантників США

09:44

Народний посіпака Авакова проголосив очільника МВС «гарантом Конституції де-факто» і закликав «бунтівників» у регіонах опиратися забаганкам Києва

09:17

Порошенко спрогнозував результати «дебатів» між Зеленським і Путіним

Кличко у Німеччині особисто перевірив якість тросів для моста «Гірка-Арка». Жодного не розірвав (фото)

Мер Києва Віталій Кличко відвідав у німецькому місті Гельзенкірхен завод компанії Bridon-Bekaert, де виробляють троси для вело-пішохідного моста, що зводять у Києві.


Про це повідомила прес-служба Київського міського голови:

«Сьогодні на заводі закінчують виготовляти на замовлення Києва ванти (троси) для пішохідно-велосипедного мосту, що зводять у столиці України.

«Я подивився, як триває робота над тросами, які нам необхідні для нового пішохідного мосту та провів переговори з керівництвом німецької компанії щодо нашої подальшої співпраці. Вже наступного тижня ванти будуть готові і їх відправлять до Києва», - відзначив Кличко.

Також веде переговори про виготовлення на заводі в Німеччині вантів підрядник, що будує Подільсько-Воскресенський мостовий перехід у Києві.

«Для нас важлива співпраця і довіра таких всесвітньовідомих компаній до Києва як до надійного партнера. - Щоб на об’єктах, які будуємо, ми застосовували найкращі технології, найякісніше обладнання», - сказав мер столиці.

Компанія Bridon-Bekaert має сьогодні 16 виробничих підприємств у різних містах світу. І є одним з найпотужніших виробників всіх видів промислових сталевих тросів - для нафтової та газовий промисловості, для будівництва об‘єктів інфраструктури.

Німецький завод Bridon-Bekaert раніше виробляв і конструкції для НСК «Олімпійський» у Києві, який реконструювали перед Євро-2012» - зазначено у повідомленні.

ДИВ. ТАКОЖ: Острів «невезухи» Кличка


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

11 Апреля 2019 14:29

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (74)

Ні, «камбек» вже неможливий (32)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 