Кличко у Німеччині особисто перевірив якість тросів для моста «Гірка-Арка». Жодного не розірвав (фото)

Мер Києва Віталій Кличко відвідав у німецькому місті Гельзенкірхен завод компанії Bridon-Bekaert, де виробляють троси для вело-пішохідного моста, що зводять у Києві.

Про це повідомила прес-служба Київського міського голови:

«Сьогодні на заводі закінчують виготовляти на замовлення Києва ванти (троси) для пішохідно-велосипедного мосту, що зводять у столиці України.

«Я подивився, як триває робота над тросами, які нам необхідні для нового пішохідного мосту та провів переговори з керівництвом німецької компанії щодо нашої подальшої співпраці. Вже наступного тижня ванти будуть готові і їх відправлять до Києва», - відзначив Кличко.

Також веде переговори про виготовлення на заводі в Німеччині вантів підрядник, що будує Подільсько-Воскресенський мостовий перехід у Києві.

«Для нас важлива співпраця і довіра таких всесвітньовідомих компаній до Києва як до надійного партнера. - Щоб на об’єктах, які будуємо, ми застосовували найкращі технології, найякісніше обладнання», - сказав мер столиці.

Компанія Bridon-Bekaert має сьогодні 16 виробничих підприємств у різних містах світу. І є одним з найпотужніших виробників всіх видів промислових сталевих тросів - для нафтової та газовий промисловості, для будівництва об‘єктів інфраструктури.

Німецький завод Bridon-Bekaert раніше виробляв і конструкції для НСК «Олімпійський» у Києві, який реконструювали перед Євро-2012» - зазначено у повідомленні.

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