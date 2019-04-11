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ДФС: з початку року українці задекларували майже вдвічі більше доходів, ніж торік

У минулому, 2018-му році аналогічний показник склав +16%, ніж у 2017 р.


За результатами першого кварталу поточного року українці задекларували 24 мільярди гривень доходів, це на 97% більше, ніж на 1 квітня 2018 року. Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

Сума ПДФО до сплати цьогоріч – 577 млн грн, або 178% до результатів трьох місяців минулого року, військового збору до сплати 85 млн грн, що на 70% більше, ніж у попередньому році.

Кількість поданих декларацій на початок квітня 2019 року сягнула 201,3 тис. Це на 54% перевищує відповідний показник минулого року.

Найбільше задекларовано оподатковуваних доходів у вигляді: успадкованого чи отриманого у дарунок майна (3,7 млрд грн), інших доходів, які підлягають оподаткуванню (3,5 млрд грн), від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна (1,8 млрд грн), іноземних доходів (1,1 млрд грн).

Доходи у сумі понад 1 млн грн задекларували 2067 громадян.

Значні суми доходів задекларували кияни (6,7 млрд грн), а також жителі Дніпропетровської (2,8 млрд грн), Харківської, Київської та Львівської (по 1,3 млрд грн) областей. При цьому найвищі темпи приросту задекларованих сум – в порівнянні з першим кварталом минулого року – на Закарпатті (327%), Донеччині (274%), в Одеській (240%) та Полтавській (210%) областях.

Податкова нагадує, що до завершення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році, залишилось кілька тижнів. Останній день подання декларації про майновий стан та доходи - 2 травня.

Нагадаємо, у 2018 році громадяни України задекларували 73,1 мільярда гривень доходу, отриманого у 2017 році, що на 9,9 мільярда, або на 16% більше, ніж у попередньому році.

Рекордну суму своїх податкових зобов’язань до сплати в бюджет (з ПДФО та військового збору) визначено та сплачено до бюджету мешканкою м. Києва, розмір яких перевищує 120 млн грн.

Окрім цього, трьома мешканцями м. Києва та Київської області задекларовано та сплачено до бюджету податкові зобов’язання в розмірі від 50 млн грн до 100 млн грн, а 10 мешканцями м. Києва та Запорізької області сплачено до бюджету - від 10 млн грн до 50 млн грн.


Економічна правда

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11 Апреля 2019 17:32

 

 

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