«Година для праці настала»: Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду

На церемонії складання суддями присяги президент закликав суд негайно розпочати свою роботу.

Про це повідомляє Новое время.

Порошенко також зазначив, що судді даного суду мають особливі гарантії безпеки. Крім того, він підкреслив, що не має наміру втручатися в його роботу.

Він задоволений тим, що близько 40% переможців конкурсу в Антикорупційний суд не були раніше суддями, а були адвокатами і науковими діячами.

Нагадаємо, 7 червня 2018 року Верховна Рада України прийняла законопроект про Вищий антикорупційному суді.

На початку серпня було відкрито конкурс на посади суддів до Верховного та Вищого антикорупційного судів.

Вища рада правосуддя рекомендувала Порошенку призначити 38 з 39 переможців конкурсу в Антикорупційний суд. В конкурсі на посади суддів Вищого антикорупційного суду перемогли 13 адвокатів, 4 науковці та 22 судді.