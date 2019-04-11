Тимошенко після поразки на виборах не голосує в Раді, але вже встигла надати цінні поради «новому президенту»

Мовний закон зачекає, у пріоритеті – «молекулярно-атомарний аудит» дій влади минулих років.

Лідер парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко радить новій команді, яка може прийти до влади у результаті виборів президента України, провести аудит майна і коштів, виведених із державної власності за минулі роки, для виявлення незаконно відчужених активів.

«Я вірю в те, що якщо президент зміниться, а це видається таким, то ніхто не залишиться без відповідальності...І тому я раджу новому президенту розібратися з кожною молекулою і атомом, які в України забрали за п'ять років», - сказала Ю.Тимошенко на Київському безпековому форумі в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вона наголосила, що «із задоволенням допоможе» в проведенні такого аудиту, «тому що знає» ці місця, ці клондайки, як ніхто».

«Якщо тільки цю владу буде передана мирно. А якщо за «договірняком» ніхто ні за що не відповідатиме, і ніхто нічого не відкриє суспільству, і не притягнуть до кримінальної відповідальності - це означатиме початок кінця вже нової влади», - висловила думку Ю.Тимошенко.

Вона наголосила, що не підтримує жодного з кандидатів на посаду президенти України, які пройшли до другого туру виборів.

«На жаль, ніхто з кандидатів, які вийшли до другого туру, не зможуть протистояти тим викликам, проблемам, які зараз є перед Україною...Наша команда не підтримує жодного кандидата, люди сьогодні мають визначиться так, як їм підказує серце», - сказала вона журналістам у кулуарах форуму.

Розповідаючи про перспективи об'єднання, Ю.Тимошенко пояснила: «Про які об'єднаннях може йтися? Ми не об'єднуємося з особами - новими чи старими, з прізвищами. Наша робота навколо того, щоб був реалізований новий курс України, а це означає повну перебудову нашого життя на користь кожного, хто живе на нашій рідній землі. Навколо цього ми готові вести дискусії».

Втім, як повідомляє громадський рух Чесно, Юлія Тимошенко не з’являється у сесійній залі парламенту після поразки у І турі виборів президента України.

Її картка вставлена у слоті на робочому місці і вона, начебто, зареєстрована на усі пленарні засідання Ради.

Проте член фракції «Батьківщини» Сергій Власенко запевнив у коментарі ЧЕСНО, що лідерка партії працює:

«Юлія Володимирівна працює. Парламентар може працювати не лише в сесійній залі Верховної Ради».

На уточнююче запитання ЧЕСНО про те, що її не помітили протягом трьох днів пленарного тижня ні в момент реєстрації, ні протягом засідань і розгляду «мовного закону», хоча картка її зареєстрована, Власенко зазначив: «Ви погано слідкували, вона є і працює».

За даними сайту Верховної Ради, Юлія Тимошенко зареєстрована на пленарні засідання 9 та 10 квітня. Зареєстрована письмово вона також і 11 квітня - це підтвердили ЧЕСНО в Апараті ВРУ.

Юлія Тимошенко також була зареєстрована протягом трьох робочих днів і в електронній системі ВРУ.

Водночас картка Юлії Тимошенко жодного разу не голосувала протягом пленарного тижня, на якому депутати розглядали поправки до «мовного закону» (№5670-д).

Нагадаємо, це вже не вперше ЧЕСНО фіксує, як картка Юлії Тимошенко зареєстрована і голосує, хоча її самої не було в сесійній залі парламенту.

Рух ЧЕСНО щомісячно відстежує відвідуваність нардепів на основі голосувань. Так, фракція «Батьківщина» у березні взяла участь лише у 7% голосувань.