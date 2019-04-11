Російському пропагандисту «Інтера» вже дозволено повернутися «на Україну»

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправною заборону на в’їзд до України громадянина РФ Ігоря Шувалова.

Про це «Детектору медіа» повідомили в суді.

8 квітня 2019 року суддя Окружного адміністративного суду міста Києва С.К. Каракашьян визнав протиправною заборону на в’їзд громадянина РФ Ігоря Шувалова і повністю задовольнив його позов проти Державної міграційної служби України.

Нагадаємо, 22 травня 2017 року стало відомо, що Держприкордонслужба видворила з України Ігоря Шувалова, російського пропагандиста, колишнього заступника директора з розвитку компанії «Національні інформаційні системи» (НІС), яка виробляє для телеканалу «Інтер» інформаційно-аналітичні програми, в аеропорті «Бориспіль», звідки він вилітав до Росії через Білорусь.

У травні 2018 року Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Ігоря Шувалова до Державної міграційної служби України. Департамент карного розшуку Національної поліції України фігурував у справі Шувалова проти Міграційої служби України як третя особа.

«Детектор медіа» надіслав запити до Державної міграційної служби України та Служби безпеки України з проханням прокоментувати рішення суду. Також «Детектор медіа» звернувся до спікера МВД Артема Шевченка, який поки що відмовився від коментаря.