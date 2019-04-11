Бойовики підбадьорились: з початку доби вже поранено вісім українських військових

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Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 18:00 11 квітня говориться:

«З початку поточної доби ворог 11 разів обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил, із них чотири рази – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог 10 разів обстріляв наші опорні пункти:

з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту НОВОСЕЛІВКА;

з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ПАВЛОПІЛЬ;

з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ;

з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – також поблизу села пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

двічі з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ВОДЯНЕ;

з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;

двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі передмістя АВДІЇВКА.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу села КАТЕРИНІВКА.

Під час обстрілів вісім українських військовослужбовців отримали поранення.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військових зі складу Об'єднаних сил».


"ОБКОМ"

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11 Апреля 2019 20:06

 

 

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