Колишніх блазнів не буває: «квартальний» друг дитинства Зеленського втік з прес-конференції, зник і знов з’явився у телеефірі (фото)

Гідна заміна майбутньому Шоумену нації у колективі «Кварталу» знайшлась швидко.

Колишній актор студії «95 Квартал» Денис Манжосов (на фото) спростував, що кандидат у президенти і його товариш Володимир Зеленський вживає наркотики.

Про це він сказав в ефірі «Прямого» ведучому Матвію Ганапольському, повідомляє Українська правда.

Манжосов підтвердив, що знає Зеленського давно.

Ведучий запитав: «Чи бачили Ви, чи чули щось таке, що Зеленський «потрєблял»?»

«Я кажу Вам, що це не правда. Ну, це дурість, висмоктана з пальця», – заявив Манжосов.

Сьогоднішні пригоди пана Манжосова , бажаючи можуть відстежити за цими посиланнями:

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