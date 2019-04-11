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Гідна заміна майбутньому Шоумену нації у колективі «Кварталу» знайшлась швидко.


Колишній актор студії «95 Квартал» Денис Манжосов (на фото) спростував, що кандидат у президенти і його товариш Володимир Зеленський вживає наркотики.

Про це він сказав в ефірі «Прямого» ведучому Матвію Ганапольському, повідомляє Українська правда.

Манжосов підтвердив, що знає Зеленського давно.

Ведучий запитав: «Чи бачили Ви, чи чули щось таке, що Зеленський «потрєблял»?»

«Я кажу Вам, що це не правда. Ну, це дурість, висмоктана з пальця», – заявив Манжосов.

Сьогоднішні пригоди пана Манжосова , бажаючи можуть відстежити за цими посиланнями:

Колишній «кварталівець» хотів розповісти ексклюзив про Зеленського, але зник

Екс-друг Зеленського, що пішов проти нього, заявив про погрози і «передумав»


"ОБКОМ"

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11 Апреля 2019 20:32

 

 

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Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (76)

Ні, «камбек» вже неможливий (34)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 