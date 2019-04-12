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Порошенко прийшов до студії каналу Коломойського – Зеленський «виступив» по телефону

Кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.


Це сталося в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі олігарха Ігоря Коломойського «1+1», повідомляє Українська правда.

Порошенко прийшов до телестудії, тоді як Зеленський говорив з ним по телефону, заявивши, що «не має шансів поговорити по відео».

«Шановні, по-перше пане президенте, пан Петро Олексійович Порошенко, знає прекрасно, що зараз я знаходжусь в Парижі, во Франції, потому що його прекрасні автомобілі Служби безпеки України мене туда супроводжували. Ця інформація вам відома. У мене зустріч завтра, в 3 години дня з президентом Франції, тому пан Порошенко знає, що мене не має у Києві і дуже дивно, що шановний кандидат у президенти Петро Олексійович мене запрошує до студії 1+1», - почав Зеленський.

«Що стосується дебатів, ми домовилися, я запропонував 19 числа на НСК «Олімпійський» я запросив пана Порошенка на дебати. Він сказав «стадіон, так стадіон» і прийняв ці умови. Я попросив, щоб мене називали Володимир Олександрович, або Володимир, не бидло, не наркоман, ну скажімо так, це трохи продовжується, але нічого страшного, ми люди прості, можемо це прийняти. Я запрошую на дебати, які підтвердив президент Порошенко 19 числа на НСК «Олімпійський», - продовжував шоумен.

У відповідь Порошенко заявив, що не цікавиться його пересуваннями.

«Дуже дякую, Володимир Олександрович, якщо ви чуєте зараз мене, я хочу вас запевнити, що за вашими пересуваннями президент Порошенко і кандидат Порошенко точно не цікавиться. Завтра у мене так само зустріч в Парижі. Я вирушаю завтра до Берліна», - сказав чинний президент.

Водночас Зеленський його декілька разів перебивав, повторюючи «пане президенте».

«Я вибачаюсь, дайте можливість, відповісти…» - продовжував Порошенко.

Зеленський: Пане Порошенку..

Порошенко: Володимир..

Зеленський: Послухайте мене, у мене немає літака…

Порошенко: Пане Зеленський, якщо вам російською мовою більш зрозуміло, я хотів щоб ви мали можливість почути відповідь..

Зеленський: Ну так ви хотіли дебати, у чому проблема, я не боюсь дебатів з вами, 19 числа вас чекаю. Так ось, я летів простим літаком, у мене не має можливості замовляти…

Потім ведуча перервала обох кандидатів і сказала, що їх не чути.

Порошенко продовжив і попросив «дати можливість вам відповісти, інакше це не дебати. Я наголошую…»

Зеленський: Петро Олексійович, ще раз 19 числа на НСК «Олімпійський» будуть дебати, хочете зараз, будуть зараз, но я вас запрошую 19.

Порошенко: Ви закінчили?

Зеленський: Я закінчу через 5 років, а ви закінчите 22 квітня.

Порошенко: Ви закінчили?

Зеленський: Ви ще раз хочете? Вам повторить?

Порошенко: Ви закінчили чи ні?

Зеленський: Вам третій раз сказати?

Порошенко: У нас може щось із зв’язком? Володимир Олександрович, я вислухав ваше твердження і зараз буду говорити я, ви мене почули?

Зеленський: Я вас запрошую з задоволенням 19 квітня на НСК «Олімпійський». У мене не має проблем із зв’язком.

Порошенко: Я роблю знижку лише на зв’язок. Ви закінчили, готові послухати мене?

Зеленський: З задоволенням.

Порошенко: Слава Богу, зв’язок відновлено. Володимир Олександрович, я не цікавлюся вашими пересуваннями, це ваша приватна або державна справа.

Зеленський: Дякую.

Порошенко: Я сьогодні запросив вас на дебати. Якщо ви зараз знаходитесь за межами Києва, я це з розумінням сприймаю і наголошую на тому, що сьогодні вашій команді була поставлена позиція...

Однак Зеленський перервав Порошенка, заявив, що його «команду ніхто з вас не буде ставить в позицію» і кинув трубку.

Зеленський: Петро Олексійович, я вибачаюся, ви закінчили? Ви закінчили? По-перше, нашу команду ніхто з вас не буде ставить в позицію, а зараз закінчив я. 19 числа НСК «Олімпійський», крапка, до побачення.


"ОБКОМ"

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12 Апреля 2019 00:22

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (78)

Ні, «камбек» вже неможливий (35)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 