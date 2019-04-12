 

12 апреля

17:14

Іру Геращенко треба негайно позбавити доступу не лише до соцмереж, а й до мікрофону Ради

16:23

«Де-факто гарант» Аваков вже майже ні у чому собі не відмовляє: він вже мріє про допити чинного гаранта

11:50

Доба ООС: один український військовий загинув, ще вісім отримали поранення. Знищено 8 окупантів

00:22

Порошенко прийшов до студії каналу Коломойського – Зеленський «виступив» по телефону

11 апреля

20:32

Колишніх блазнів не буває: «квартальний» друг дитинства Зеленського втік з прес-конференції, зник і знов з’явився у телеефірі (фото)

20:06

Бойовики підбадьорились: з початку доби вже поранено вісім українських військових

19:55

Російському пропагандисту «Інтера» вже дозволено повернутися «на Україну»

18:36

Тимошенко після поразки на виборах не голосує в Раді, але вже встигла надати цінні поради «новому президенту»

18:08

«Година для праці настала»: Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду

17:32

ДФС: з початку року українці задекларували майже вдвічі більше доходів, ніж торік

14:29

Кличко у Німеччині особисто перевірив якість тросів для моста «Гірка-Арка». Жодного не розірвав (фото)

13:27

Чинний «в.о. Гаранта Конституції» вже погрожує й «новому президенту»: не від себе особисто, звісно, - від народу

12:52

ЗЕштаб пропонує дебати у форматі телемосту «Студія НСТУ – стадіон»: поки ще не «Донбас-Арена» і не московські «Лужники»

12:00

Одноосібний аутсайдер 1-го туру Насіров зазнав ще одної нищівної поразки: програв лікарю 13 тисяч

10:23

Борців з наркотою побільшало: 2 російських поліцейських попросили політичного притулку в Україні

09:27

Дoба ООС: є поранені

10 апреля

21:46

Уряд вирішив: усі «кремлівські консерви» в України вскрито – російськи банки для консервування більш не потрібні

21:05

У п’ятницю Макрон теж отримає матеріали для аналізу: до нього приїдуть і Порошенко, і Зеленський

18:02

Влада Черкас не дозволить штабу Порошенка прикрашати вулиці міста портретами «покидька Путіна»

16:56

До відома Авакова: обвинувальний акт у справі про поліцейську перестрілку в Княжичах вже у суді

16:20

На Кабміні «гарант Конституції де-факто» Аваков пішов проти чинного гаранта

16:15

Уряд погодив звільнення голів Одеської та Херсонської ОДА

15:51

Медведчук вже встиг скасувати одне з «перших рішень» сценаристів перемоги Зеленського на виборах

10:57

Кличко знов згадав свою мрію щодо Гідропарку

08:04

Доба ООС: одного окупанта знешкоджено повністю, чотирьох – частково

09 апреля

21:44

11,67% Бойка Медведчука так надихнули бойовиків і його кремлівського кума, що вони схвалили й план Медведчука. А українці – і поготів?

18:00

Радник Порошенка пояснив появу портретів огидного Путіна на вулицях України - на бордах Порошенка

16:46

КОЛманда преЗЕдента розіслала свій перший «темник»: ЗМІ попередили, що не треба ні про що питати ні Зеленського, ні нардепа Лещенка

15:34

Завтра з’ясується, хто кому Аваков: уряд отримав від Порошенка подання на звільнення голови Одеської ОДА

15:02

НАБУ обшукує Державну судову адміністрацію в Києві

Доба ООС: один український військовий загинув, ще вісім отримали поранення. Знищено 8 окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 12 квітня говориться:

«11 квітня збройні формування Російської Федерації 20 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших військ 19 разів:

двічі з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

тричі з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ПАВЛОПІЛЬ;

чотири рази з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ;

п'ять разів з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту НОВОСЕЛІВКА;

з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ГНУТОВЕ;

двічі з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ВОДЯНЕ;

двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі передмістя АВДІЇВКА.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу села КАТЕРИНІВКА.

Під час обстрілів один український захисник загинув, вісім військовослужбовців отримали поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 11 квітня дев'ять окупантів було знищено, ще вісім – поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі села ПИЩЕВИК;

з станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту ЧЕРМАЛИК.

Втрат серед особового складу немає.

На всі обстріли противника наші захисники відповіли вогнем. Втрати окупантів уточнюються».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

12 Апреля 2019 11:50

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (84)

Ні, «камбек» вже неможливий (36)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 