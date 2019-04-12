Доба ООС: один український військовий загинув, ще вісім отримали поранення. Знищено 8 окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 12 квітня говориться:

«11 квітня збройні формування Російської Федерації 20 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших військ 19 разів:

двічі з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

тричі з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ПАВЛОПІЛЬ;

чотири рази з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ;

п'ять разів з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту НОВОСЕЛІВКА;

з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ГНУТОВЕ;

двічі з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ВОДЯНЕ;

двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі передмістя АВДІЇВКА.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу села КАТЕРИНІВКА.

Під час обстрілів один український захисник загинув, вісім військовослужбовців отримали поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 11 квітня дев'ять окупантів було знищено, ще вісім – поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі села ПИЩЕВИК;

з станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту ЧЕРМАЛИК.

Втрат серед особового складу немає.

На всі обстріли противника наші захисники відповіли вогнем. Втрати окупантів уточнюються».