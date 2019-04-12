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«Де-факто гарант» Аваков вже майже ні у чому собі не відмовляє: він вже мріє про допити чинного гаранта

І навіть навів приклад свого героїчного партійного боса.


Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков допускає, що Петра Порошенка після завершення каденції його президентства можуть викликати на допит щодо корупційних справ, про які пишуть ЗМІ.

Про це він заявив на 12-му Київському безпековому форумі, повідомляє УНІАН.

«Я не маю жодних прав. Я всього лише політичний міністр. Я думаю, що, якщо будуть підстави, у нас достатньо інститутів, які можуть відкрити провадження проти громадянина, який колись був президентом. Нормальна процедура», - підкреслив Аваков.

Він додав, що сам регулярно ходить на допити.

«Арсеній Яценюк (лідер партії «Народний фронт», колишній прем'єр-міністр) регулярно ходить на допити. Останній раз мене допитували про замах на Януковича на вимогу пана Януковича, який він надіслав з Москви в 2014 році», - сказав Аваков.

«Винен – відповість, не винен – буде все спокійно», - додав міністр МВС.

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"ОБКОМ"

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12 Апреля 2019 16:23

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (84)

Ні, «камбек» вже неможливий (36)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 