Доба ООС: ще один український військовий загинув, ще двох поранено

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 13 квітня 2019 року говориться:

«12 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння та витратили 64 мінометні міни калібру 120 та 82 мм. Також ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших військ 11 разів:

двічі з мінометів калібрів 120 та 82 мм – біля населеного пункту АВДІЇВКА;

двічі з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ОПИТНЕ;

з мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту ГНУТОВЕ;

тричі з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів НОВОСЕЛІВКА ДРУГА, ВЕРХНЬТОРЕЦЬКЕ, ЧЕРМАЛИК;

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села ПИЩЕВИК.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту НОВОЗВАНІВКА;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту ТРОЇЦЬКЕ;

з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ.

Під час обстрілів один український захисник загинув, двоє військовослужбовців отримали поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 12 квітня двох окупантів було знищено, трьох – поранено. Також підрозділи Об'єднаних сил знищили бойову машину піхоти БМП-1 противника.

Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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13 Апреля 2019 09:03

 

 

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