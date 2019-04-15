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Доба ООС: одного окупанта знешкоджено повністю, чотирьох – частково

Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено чотирьох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 15 квітня говориться:

«14 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, при цьому один раз застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Ворог обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти п'ять разів обстріляли позиції наших військ:

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – двічі в районі населеного пункту ВОДЯНЕ;

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту НЕВЕЛЬСЬКЕ;

з автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ;

з станкових протитанкових гранатометів – на околицях міста АВДІЇВКА.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 82 мм, – поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ-4;

з протитанкових ракетних комплексів, – поблизу населеного пункту КРИМСЬКЕ;

двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ;

з автоматичних станкових гранатометів – в районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ.

Внаслідок обстрілів отримав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 14 квітня чотирьох окупантів було знищено, трьох – поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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15 Апреля 2019 08:34

 

 

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