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Українців попереджають: «відлига», сирість і багнюка позаду – попереду заморозки
Оголошено «помаранчевий» рівень.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, вночі 15 і 16 квітня в західних областях очікуються заморозки від 0 до 5 градусів морозу, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«15 квітня у західних, Житомирській, у Київській областях сильні заморозки у повітрі 0-3°», - йдеться в повідомленні.
У зв’язку з цим синоптики оголосили ІІ рівень небезпеки – «помаранчевий».
«У Чернігівській та Сумській областях заморозки на поверхні грунту 0-5° (І рівень небезпечності, «жовтий»)», - додали у відомстві.
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