Українців попереджають: «відлига», сирість і багнюка позаду – попереду заморозки

Оголошено «помаранчевий» рівень.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, вночі 15 і 16 квітня в західних областях очікуються заморозки від 0 до 5 градусів морозу, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«15 квітня у західних, Житомирській, у Київській областях сильні заморозки у повітрі 0-3°», - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим синоптики оголосили ІІ рівень небезпеки – «помаранчевий».

«У Чернігівській та Сумській областях заморозки на поверхні грунту 0-5° (І рівень небезпечності, «жовтий»)», - додали у відомстві.

"ОБКОМ" Версия для печати 15 Апреля 2019 12:19





