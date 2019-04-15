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Українців попереджають: «відлига», сирість і багнюка позаду – попереду заморозки

Оголошено «помаранчевий» рівень.


За даними Українського гідрометеорологічного центру, вночі 15 і 16 квітня в західних областях очікуються заморозки від 0 до 5 градусів морозу, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«15 квітня у західних, Житомирській, у Київській областях сильні заморозки у повітрі 0-3°», - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим синоптики оголосили ІІ рівень небезпеки – «помаранчевий».

«У Чернігівській та Сумській областях заморозки на поверхні грунту 0-5° (І рівень небезпечності, «жовтий»)», - додали у відомстві.


"ОБКОМ"

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15 Апреля 2019 12:19

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (97)

Ні, «камбек» вже неможливий (46)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 