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Серіал жахів: «Слуга народу» не аби як вразив Порошенка

Президент Петро Порошенко заявив, що вжахнувся після перегляду серіалу «Слуга народу», де головну роль грає його суперник на виборах Володимир Зеленський.


Про це він сказав на зустрічі з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу 15 квітня, повідомляє Українська правда.

Виступ Порошенко почав з того, що переказав те, що побачив у серіалі, однак глядачів і слухачів своєї промови про це не попередив.

«МВФ, ця грабіжницька організація, вимагає від України 3 % хабара. Вони також наполягають на монополізації на видобуток сланцевого газу, чого ми точно не можемо допустити. Вони, міжнародні фінансові організації, хочуть, що б ми скоротили на 50% виробництво сільськогосподарської продукції. Вимагають, щоб на 70% скоротили виробництво пшениці. Вимагають відкриття сховища ядерних відходів у Чорнобильській зоні і розширення цього сховища на територію всієї Київської області», - сказав Порошенко, заяву якого зустріли оплесками і сміхом.

«Дорогі друзі, диктат Заходу переходить всі мислимі і немислимі межі. А про Велику сімку – вона боїться економічного і політичного зростання України. Як ми цьому будемо протидіяти? Так, пан міністр фінансів. І нарешті покінчить з борговою залежністю! Це мій наказ вам!» - сказав президент і сам засміявся.

Після цього він пояснив, що «приблизно так виглядає програма діяльності» президента Голобородька у серіалі «Слуга народу».

«Я, чесно кажу, його не бачив, цей серіал, читав по вижимках. Але потім взяв і продивився – вжахнувся. Антизахідна риторика, на жаль, є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти нашої держави», - сказав Порошенко.

Він додав, що не знає, якої думки про співпрацю з МВФ його опонент Володимир Зеленський, оскільки він її не озвучував.

«Він неначе рівняння з усіма невідомими. Його кампанія подібна до німого кіно, де актор жваво рухається, величезну активність проявляє, але не вимовляє ні словам. Зрозуміти, що буде дуже важко навіть для мене – людини, яка дуже добре обізнана і в економічних, і в політичних реаліях», - сказав Порошенко.

За його словами, команда Зеленського пропонує обирати кота у мішку. А сам комік не робить ніяких політичних заяв тільки для того, щоб «ті, хто хочуть повернення України у сферу впливу Росії, могли сказати, це їхній кандидат, а ті що хіть до ЄС і НАТО – могли сказати, що їхній».

Нагадаємо, серіал «Слуга народу», створений студією «Квартал 95», розповідає про те, як вчитель історії Василь Голобородько, якого грає Володимир Зеленський, стає президентом України і намагається чинити не так, як зазвичай робили політики.


"ОБКОМ"

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15 Апреля 2019 14:28

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (97)

Ні, «камбек» вже неможливий (46)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 