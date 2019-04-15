Яким чином Ляшко віддячив Ахметову за наданні послуги – занадто інтимне питання

Радикал-«нетрадиціонал» глибоко заховав таємницю своїх стосунків з найзаможнішим чоловіком країни.

Громадський рух ЧЕСНО підрахував, що 2018 року матеріали про лідера «Радикальної партії» з'явилися на сторінках газети олігарха Ріната Ахметова «Сегодня» 95 разів. Зважаючи на те, що торік було 245 випусків, Ляшко присутній у кожному третьому номері.

Тексти, присвячені Олегові Ляшку, зазвичай друкували на другій шпальті видання разом з фото «радикала». За інформацією рекламних агентств, за фіксоване місце на сторінці потрібно доплачувати близько 25%.

У самій газеті на останній сторінці зазначено, що матеріали з маркуванням «Актуально» є рекламними.

Основні теми статей: пенсії, добробут металургів і шахтарів, «Нафтогаз», земля, діти, селяни, пальмове масло. Публікації про Ляшка виходили в рубриці «Актуально». Більшість із них написав один автор – Максим Образцов.

У грудні 2018 року заступник голови «РПЛ», нардеп Андрій Лозовий у коментарі журналістам заперечував зв'язок партії з Ахметовим. Регулярну появу Ляшка та його однопартійців у ЗМІ, які належать олігарху, Лозовий пояснював тим, що «радикали» «роблять цікавий контент».

«Ляшко в ефірі – це гарантія рейтингів будь-якого каналу. І якщо новини ТРК «Україна» найпопулярніші, отже, канал зі своєї точки зору все робить правильно», – казав він.

Для газети «Сегодня» «цікавий контент» був дещо специфічним. Ось кілька прикладів минулорічних заголовків:

15 січня: «Ляшко требует кастрировать педофилов»;

29 січня: «Наркобароны столько не зарабатывают на наркоте, сколько власть – на газе»;

21 лютого: «Благодаря Ляшко в Харькове достроят метро»;

12 березня: «Всем – цветы! Как Ляшко и его команда осчастливили женщин на 8 марта»;

10 травня: «Ляшко спел с ветеранами фронтовые песни и станцевал в парке»;

29 травня: «Воспитательница Олега Ляшко: «Горжусь, что у меня был такой ученик, очень-очень»;

30 травня: «Ляшко в заводской столовке: «Люди труда должны быть в почете»;

18 червня: «Не хлебом единым. Олег Ляшко попробовал красиловские булочки и адамовскую колбасу»;

5 липня: «Ляшко добился, чтобы у пьяных водителей забирали права навсегда»;

31 серпня: «Ляшко стал к станку. «Для первого раза отлично», – так оценил работу Олега Ляшко на фрезерном станке специалист по обучению кадров Вячеслав»;

28 вересня: «Бабушка расплакалась, плюнула и потеряла землю». Ляшко обещает разобраться с обидчиками селян». <…>

Крім того, 2018 року в газеті публікували привітання Олега Ляшка з 8 березня, а також двічі вийшло його інтерв'ю на розвороті.

Рух ЧЕСНО раніше писав, що 2017-го в газеті «Сегодня» було надруковано 72 матеріали про Ляшка.

За інформацією Руху ЧЕСНО, найдешевший офіційний варіант розміщення публікації в газеті «Сегодня», відповідно до наданих розцінок, сягає 14 тисяч 675 гривень. Це за чверть шпальти.

Отже, Ляшко мав би сплатити виданню щонайменше 1,3 мільйона гривень за згадки про нього та ще принаймні 234 тисячі гривень за два інтерв'ю.

Згідно з фінансовими звітами «Радикальної партії», 2017 року за інформаційні послуги газеті «Сегодня» політсила заплатила 189 тисяч гривень.

А от у фінзвіті за 2018 рік таких видатків немає. Натомість понад 32 мільйони партія віддала компанії «Медіа Партнерство Баінг», яка входить до холдингу «Медіа Група Україна». Із цих грошей 8,4 мільйона сплатили за розміщення зовнішньої реклами та 23,3 мільйона – за телевізійну рекламу.

У призначенні платежів цьому підприємству не згадувалося про газету «Сегодня» чи інші друковані ЗМІ.

Не рідше інформація про політика з'являється й на сайті segodnya.ua. Там пишуть про його собаку, пісні, партію та коментарі з різних тем.

Матеріали з ознаками замовленості є й на ТРК «Україна». Ляшка запрошують до телестудії, часто в сюжетах він буває єдиним коментатором.

Згідно з підрахунками ГО «Детектор медіа», Олег Ляшко протягом 2018 року 193 рази з'являвся в новинному блоці на ТРК «Україна» в матеріалах з порушенням стандартів, що може свідчити про політичне замовлення. Ще 69 разів «радикала» показували на телеканалі «Інтер».

Не менш активно про лідера «Радикальної партії» розповідав і дніпровський «34 канал», власником якого теж є Рінат Ахметов. Торік Ляшко неодноразово з'являвся там у теленовинах, вів мову про «Нафтогаз», українське вугілля, профтехнавчання та Жовті Води.

Як раніше з'ясував Рух ЧЕСНО, медіасприяння ресурсами, що належать Рінату Ахметову, може бути пов'язане з тим, що фракція «Радикальної партії» в парламенті системно підтримує фінансово вигідні Ахметову законопроекти, а також у публічній площині обстоює питання, які стосуються економічних інтересів олігарха.

Наприклад, нардеп Віктор Галасюк неодноразово відвідував ефіри ТРК «Україна», де критикував рішення керівництва «Укрзалізниці» щодо підвищення вартості вантажних залізничних перевезень. Така риторика має безпосередній стосунок до Ахметова, адже саме його підприємства найчастіше перевозять залізницею вугілля та металобрухт.

Рух ЧЕСНО надіслав «Радикальній партії» запит з проханням прокоментувати викладені факти, однак, у партії на момент виходу матеріалу відповіді не надали, та припинили реагувати на дзвінки.

Достеменно невідомо на яких умовах розміщуються згадані матеріали на користь Олега Ляшка та «Радикальної партії». Частину контенту можемо чітко ідентифікувати, як рекламний і партія мала б за нього заплатити з офіційного рахунку. Якщо ж партія не декларує подібні витрати, то це можна трактувати, як ознаки подання у звіті недостовірних даних. Санкції за це передбачають штраф, або ж навіть обмеження волі на строк до двох років.

Якщо ж партія отримує медіапідтримку безоплатно, то ця інформація також мала би бути відображена у фінансовому звіті в якості спонсорського внеску від тих медіа в яких системно з’являються «радикали». Неподання цієї інформації також порушення.

Від «Обкому»: Якщо не грошима розрахувався, то, мабуть, це кохання? «Высокие, нетрадиционно высокие отношения»…

ДИВ. ТАКОЖ:

Папа главы ахметовского холдинга щедро заплатил «радикалу» Ляшко за пользование чем-то

Призыв Ляшко правильно обращаться с мужскими половыми органами возбудил депутата

Суровые ахметовские мужики сделали из Ляшко «почетного» коллегу