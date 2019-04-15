Присутність української мови на телебаченні перевищила 90%. Найкраща динаміка – у «Інтера»

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення констатує: середній показник присутності української мови в ефірі вітчизняних досяг 92%, написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook член Нацради Сергій Костинський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Популярні російськомовні журналісти, нарешті, ведуть передачі українською мовою. Новини практично цілком україномовні. Фільми озвучують або дублюють українською мовою. Все це було б неможливо, якби не впровадження державою мовних квот на телебаченні два роки тому», - заявив він.

У презентації Нацради, розміщеній С.Костинським, також зазначається, що середній показник мовлення українською мовою на місцевих телеканалах вже на 30% вищий від мінімально-необхідного рівня і становить 90%.

За даними Нацради, найвищу динаміку приросту української мови в телеефірі показав телеканал «Інтер» - з 37% до 80%.

«Так, закон про квоти не ідеальний: спікери - гості інформаційних передач - мають право спілкуватися будь-якою мовою, дія закону поширюється лише на мову ведучих, дикторів і репортерів, а власні російськомовні фільми та передачі телеканали мають право лише титрувати», - наголосив С .Костинський.

Він також зазначив, що закон про мовні квоти, ухвалений два роки тому, підготував ґрунт для ухвалення нового закону - про українську мову.

«Саме цей, новий, закон посилить експансію української мови в українському телерадіоефірі», - вважає член Нацради.

Як повідомлялося, в грудні 2018 року голова комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Микола Княжицький заявив про необхідність прагнути до 90-відсоткового мовлення українською мовою на загальнонаціональних каналах. 10% будуть віддані для мовлення мовами національних меншин.