Родинний клан Фуксманів-Роднянських – екс-власників каналу Коломойського-Зеленського - отримав в оренду «Київ»

Ще одна перемога «Плюсів» у столиці України. Символічно.

Конкурс на оренду столичного комунального кінотеатру «Київ» виграла мережа «Сінема Центр».

Відповідне рішення ухвалила у понеділок конкурсна комісія Київської міської державної адміністрації, повідомила Українська правда.

Підприємство перемогло із ціною оренди у 2 млн 119 тис 253 грн на місяць (без податку на додану вартість).

Аукціон стартував з цифри 569 тис. 253 грн. Збільшувати її можна було на 50 тисяч за один крок.

Фірма записана на панамську компанію, однак відомо, що засновниками мережі Cinema City є колишні співвласники телеканалу «1+1» Олександр Роднянський і Борис Фуксман.

Cinema City налічує 3 кінотеатри у Києві, Одесі та Тернополі.

Попередній орендар, ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ», не подавав документів на новий конкурс.

Під час засідання комісії у КМДА наголосили, що умови конкурсу прописані так, щоб зберегти «фестивальний та артхаусний профіль» кінотеатру.

Зокрема, не менше 30% репертуару має становити український кінематограф. Також орендар має співпрацювати з міжнародними кінофестивалями та забезпечити вільний доступ глядачів інвалідністю.

Протягом 30 днів мають бути проведені публічні обговорення плану роботи кінотеатру та міжнародних програм, які будуть відбуватись в ньому.

Крім того, переможець конкурсу має укласти охоронний договір з Департаментом охорони культурної спадщини, де буде чітко визначене цільове призначення будівлі кінотеатру.

Участь у конкурсі також брали ТОВ «Планета Кіно», ПРАТ «Мультіплекс-Холдинг», ГО «Фонд «Молодість» та ТОВ «Сантіні Ф'южн».

Як повідомляє «Детектор медіа», інвестор Борис Фуксман був присутній на аукціоні і заявив, що вони планують відкрити 4 додаткові зали в приміщенні кінотеатру «Київ». Наразі там діє 3 зали.

Сказати, коли новий орендар розпочне роботу і скільки триватиме ремонт, Фуксман не зміг.

Нагадаємо, Головне управління майном КМДА передало цілісний майновий комплекс кінотеатру «Київ» в оренду ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр Київ» 4 січня 1999 року строком на 10 років. Згодом договір був продовжений, термін його дії завершився 4 січня 2019 року.

За даними КМДА, орендна ставка до 2019 р. становила 47 тис. грн на місяць, а деякі приміщення кінотеатру надані у суборенду до 2020 року.

На початку 2019 року стало відомо, що Культурному центру «Кінотеатр Київ» не продовжили договір оренди та оголосили конкурс.

Столична влада запевняла, що кінотеатр не змінить свого цільового призначення після зміни орендаря.