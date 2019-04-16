Надія Савченко вже на волі

Рубан теж.

Підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта даної справи Володимира Рубана випустили з-під варти, повідомила Громадському сестра Савченко Віра.

За словами Віри Савченко, Надію відпустили, оскільки термін її арешту сплив 16 квітня. Раніше суд не продовжив їй термін тримання запобіжного заходу.

Сама Савченко, коментуючи своє звільнення заявила, що «буде боротися за Україну». Також вона заявила: «Я доведу свою невинуватість, я виграю у цьому суді. Тепер нам спішити нікуди».

У серпні 2018 року правоохоронці завершили досудове слідство у справі депутатки Савченко та екс-переговорника Володимира Рубана.

Нагадаємо, у березні 2018-го Верховна Рада дала дозвіл на затримання й арешт Савченко, а генпрокурор Луценко оголосив підозру народній депутатці.

Луценко показав у сесійній залі парламенту фільм нібито з доказами того, що Савченко причетна до схеми вивезення зброї з окупованих територій для вчинення теракту в Києві. Він також стверджує, що гроші на підготовку теракту Савченко нібито давав екс-переговорник щодо звільнення заручників Володимир Рубан.

1 серпня 2018 року правоохоронці завершили досудове слідство у справі депутатки Савченко та екс-переговорника Володимира Рубана.

Народній депутатці Надії Савченко закидають спробу повалення конституційного ладу, посягання на життя президента України, підготовку терористичного акту, сприяння діяльності терористичної організації та незаконне володіння зброєю. Усе це тягне на довічне ув'язнення.

Рубана підозрюють у підготовці до посягання на життя державних та громадських діячів за попередньою змовою осіб, підготовці до теракту, сприяння «ДНР» та незаконному поводженню зі зброєю за попередньою змовою осіб. Крім того, Рубану оголосили підозру за ст. 109 (змова про вчинення насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади) КК України.