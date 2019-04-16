Блазень Березовець визнав, що не відрізняється від Зеленського. Проте не визнав себе повним бовдуром, навпаки – підтвердив свій «статус»

Краще б хоч сьогодні вже мовчав. Бо лише усугубив враження від своєї феєричної дурості.

Політтехнолог і ведучий телеканалу «Прямий» Тарас Березовець видалив свій пост, у якому пов'язав пожежу в Соборі Паризької Богоматері з Володимиром Зеленським, повідомляє Українська правда.

Проте він не вибачився за нього, хоча й запевнив, що не хотів ображати почуття інших.

«Мій вчорашній пост щодо пожежі в Соборі Паризької Богоматері поширився як пожежа в соцмережах. Прокоментувала його і надзвичайний та повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, у своєму Твіттері прокоментувавши його як «ганьбу». Все це вимагає пояснень із мого боку", – написав Березовець у Facebook.

Він зазначив, що «Велика Французька революція дарувала світові три головні цінності, свобода, рівність, братерство – саме свобода, в т.ч. свобода слова, є непорушним принципом П'ятої республіки».

«Скандально відоме французьке видавництво Charlie Hebdo кілька років тому стало мішенню терористичної атаки через свої неоднозначні публікації. Проте ніхто не поставив під сумнів право журналістів на свою суб'єктивну думку», – продовжив Березовець.

Він поцікавився: «Чим моє право як українського журналіста відрізняється від прав моїх французьких колег?».

«Чи був жарт за межею? Так, був. Але, відверто, чим він у принципі відрізняється від 90% жартів «95-го кварталу»? – запитав політтехнолог.

«Менше з тим, президент Франції і посол в Україні визнали можливим сісти за один стіл із людиною, який є автором багатьох жартів, за які в Європі він давно б лишився без роботи. Хіба це я називав свою країну німецькою порноакторкою і порівнював жителів Західної України з розумово неповноцінними?» – додав він

За словами Березовця, у «добу інтерпретацій і напівправди» він має право на «особисту думку», подобається вона іншим чи ні.

«Зараз вам не забороняють читати і дивитися ті чи інші речі. Ні, вам просто пропонують інтерпретацію», – зазначив він.

«Вчора фабрика тролів Зеленського спустила на мене всіх собак, розміщуючи абсолютно ідентичні пости одними словами в сотнях профілів. Діяли системно, нахабно, відкрито», – заявив Березовець, надавши скрін-шоти.

На його думку, «скоро з цією жорстокою реальністю доведеться зіткнутися будь-кому з вас, хто посміє висловити дещицю критики на адресу пана Зеленського»: мовляв, після виборів свободи слова не залишиться.

«Що до Паризького собору, його втрата є безумовною трагедією для світової культури – і я сумую про його втрату разом з усією французькою нацією», – заявив Березовець.

«Я не мав наміру образити нічиї почуття. Собор в моєму пості був усього лише невдалою метафорою, і тому я видаляю свій неоднозначний жарт із минулого поста», – додав він.

Від «Обкому»: Ось за це – величезна подяка тобі, довбанько Березовець!