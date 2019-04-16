 

16 апреля

17:28

«Троїстий пакт»: обидві команди і стадіон «Олімпійський» підписали угоду про змагання 19 квітня

15:17

Медіа-спільнота хоче ще щось почути від Зеленського

14:19

Справа Савченко-Рубана: судова система «тяжко хвора», зауважив «легко здоровий» генпрокурор Луценко

14:06

ГПУ з'ясувала: «Морда» жодним чином не пов’язана з обличчям «нового покоління»

13:54

Суд відклав розгляд позову Коломойського про повернення йому акцій ПриватБанку - на «після виборів»

13:42

Суд скасував розшук Шарія. Поки ще – лише за стрільбу

11:15

Блазень Березовець визнав, що не відрізняється від Зеленського. Проте не визнав себе повним бовдуром, навпаки – підтвердив свій «статус»

08:06

Надія Савченко вже на волі

07:59

Доба ООС: знищено шістьох окупантів

15 апреля

20:18

У «Борисполі» затримано екс-нардепа Крючкова, якого екстрадували до України

19:04

Фахівці Порошенка з’ясували: «Кінець» - це Коломойського «Кінець» (фото)

16:34

Родинний клан Фуксманів-Роднянських – екс-власників каналу Коломойського-Зеленського - отримав в оренду «Київ»

16:19

Присутність української мови на телебаченні перевищила 90%. Найкраща динаміка – у «Інтера»

15:22

Яким чином Ляшко віддячив Ахметову за наданні послуги – занадто інтимне питання

14:28

Серіал жахів: «Слуга народу» не аби як вразив Порошенка

12:19

Українців попереджають: «відлига», сирість і багнюка позаду – попереду заморозки

11:13

Вбивство Гандзюк: суд відмовив у повторному відстороненні Мангера

09:48

Гройсман готовий до парламентських виборів у будь-який час

08:34

Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено чотирьох окупантів

14 апреля

16:51

НСК «Дебатний»: Порошенко прийшов, Зеленський – ні

09:53

Доба ООС: окупанти зазнали втрат та й вгомонилися

13 апреля

09:03

Доба ООС: ще один український військовий загинув, ще двох поранено

12 апреля

21:15

Вмикайте: ЦВК визначила черговість виступів Порошенка і Зеленського на «Суспільному»

17:14

Іру Геращенко треба негайно позбавити доступу не лише до соцмереж, а й до мікрофону Ради

16:23

«Де-факто гарант» Аваков вже майже ні у чому собі не відмовляє: він вже мріє про допити чинного гаранта

11:50

Доба ООС: один український військовий загинув, ще вісім отримали поранення. Знищено 8 окупантів

00:22

Порошенко прийшов до студії каналу Коломойського – Зеленський «виступив» по телефону

11 апреля

20:32

Колишніх блазнів не буває: «квартальний» друг дитинства Зеленського втік з прес-конференції, зник і знов з’явився у телеефірі (фото)

20:06

Бойовики підбадьорились: з початку доби вже поранено вісім українських військових

19:55

Російському пропагандисту «Інтера» вже дозволено повернутися «на Україну»

Блазень Березовець визнав, що не відрізняється від Зеленського. Проте не визнав себе повним бовдуром, навпаки – підтвердив свій «статус»

Краще б хоч сьогодні вже мовчав. Бо лише усугубив враження від своєї феєричної дурості.


Політтехнолог і ведучий телеканалу «Прямий» Тарас Березовець видалив свій пост, у якому пов'язав пожежу в Соборі Паризької Богоматері з Володимиром Зеленським, повідомляє Українська правда.

Проте він не вибачився за нього, хоча й запевнив, що не хотів ображати почуття інших.

«Мій вчорашній пост щодо пожежі в Соборі Паризької Богоматері поширився як пожежа в соцмережах. Прокоментувала його і надзвичайний та повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, у своєму Твіттері прокоментувавши його як «ганьбу». Все це вимагає пояснень із мого боку", – написав Березовець у Facebook.

Він зазначив, що «Велика Французька революція дарувала світові три головні цінності, свобода, рівність, братерство – саме свобода, в т.ч. свобода слова, є непорушним принципом П'ятої республіки».

«Скандально відоме французьке видавництво Charlie Hebdo кілька років тому стало мішенню терористичної атаки через свої неоднозначні публікації. Проте ніхто не поставив під сумнів право журналістів на свою суб'єктивну думку», – продовжив Березовець.

Він поцікавився: «Чим моє право як українського журналіста відрізняється від прав моїх французьких колег?».

«Чи був жарт за межею? Так, був. Але, відверто, чим він у принципі відрізняється від 90% жартів «95-го кварталу»? – запитав політтехнолог.

«Менше з тим, президент Франції і посол в Україні визнали можливим сісти за один стіл із людиною, який є автором багатьох жартів, за які в Європі він давно б лишився без роботи. Хіба це я називав свою країну німецькою порноакторкою і порівнював жителів Західної України з розумово неповноцінними?» – додав він

За словами Березовця, у «добу інтерпретацій і напівправди» він має право на «особисту думку», подобається вона іншим чи ні.

«Зараз вам не забороняють читати і дивитися ті чи інші речі. Ні, вам просто пропонують інтерпретацію», – зазначив він.

«Вчора фабрика тролів Зеленського спустила на мене всіх собак, розміщуючи абсолютно ідентичні пости одними словами в сотнях профілів. Діяли системно, нахабно, відкрито», – заявив Березовець, надавши скрін-шоти.

На його думку, «скоро з цією жорстокою реальністю доведеться зіткнутися будь-кому з вас, хто посміє висловити дещицю критики на адресу пана Зеленського»: мовляв, після виборів свободи слова не залишиться.

«Що до Паризького собору, його втрата є безумовною трагедією для світової культури – і я сумую про його втрату разом з усією французькою нацією», – заявив Березовець.

«Я не мав наміру образити нічиї почуття. Собор в моєму пості був усього лише невдалою метафорою, і тому я видаляю свій неоднозначний жарт із минулого поста», – додав він.

Від «Обкому»: Ось за це – величезна подяка тобі, довбанько Березовець!


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

16 Апреля 2019 11:15

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (105)

Ні, «камбек» вже неможливий (46)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 