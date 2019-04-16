Суд відклав розгляд позову Коломойського про повернення йому акцій ПриватБанку - на «після виборів»

Господарський суд Києва у вівторок оголосив перерву до 7 травня 2019 року у справі за позовом екс-акціонерів ПриватБанку (Київ) Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року між Мінфіном та особами, що були на той момент його акціонерами.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, під час слухань 9 квітня позивачі заявили клопотання про розширення переліку своїх вимог пунктом про повернення їм акцій ПриватБанку, і суд задовольнив це клопотання. Водночас суд відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду. На думку міністерства, в матеріалах справи відсутні будь-які докази наявності права власності І.Коломойського і Triantal на акції ПриватБанку, підтвердження процесуальної право- та дієздатності Triantal Investments Ltd і повноважень осіб, що діяли від імені позивачів, на підписання позовної заяви.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були І.Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Екс-власники банку вважають здійснену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків. Нині сторони провадять судові спори і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях.

Наприкінці лютого 2019 року Госпсуд Києва з другої спроби прийняв до розгляду позов І.Коломойського і Triantal, що володіли відповідно 41,6572% і 16,5748% акцій ПриватБанку, про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року. Cуд також задовольнив клопотання позивачів і зажадав у відповідачів - Мінфіну, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і державного Укргазбанку - надати до 26 березня зазначений договір купівлі-продажу.

Минулого тижня Окружний адміністративний суд Києва також оголосив перерву до 18 квітня у справі за іншим позовом І.Коломойського про націоналізацію ПриватБанку - до Нацбанку України, ФГВФО, Кабінету Міністрів і Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР). Відповідно до бази судових рішень, провадження у цій адміністративній справі було відкрито за рішенням суду від 14 червня 2017 року. До справи як треті особи також залучені ПриватБанк і Мінфін.