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ГПУ з'ясувала: «Морда» жодним чином не пов’язана з обличчям «нового покоління»

Під Києвом планували вбити не Зеленського, а іншого Вову – «Морду».


Троє чоловіків, яких затримали в Київській області, планували вбивство 52-річного львівського кримінального авторитета Володимира Дідуха. Про це https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/16/7212372/Українській правді повідомило джерело в Генеральній прокуратурі.

Як повідомлялося, Дідух є колишнім спонсором «Свободи», хоча у самій партії це заперечують, відомий за прізвиськом «Вова Морда». У 2012 році в центрі Львова розстріляли позашляховик, в якому перебував Дідух.

За даними ГПУ, затримані готували напад протягом близько 3 місяців. В ході ретельної підготовки до злочину вони орендували квартиру в Києві, придбали станковии&#774; кулемет «ДШК» та автомобіль «Тои&#774;ота Ленд Крузер Прадо».

Повідомили у Гнепрокуратурі також імена упійманих злочинців. Це: 38-річний раніше судимий львів'янин Сергіи&#774; Цвень, відомий у кримінальних колах на прізвисько «Цвик», 45-річний Володимир Білик, що офіційно проживає на Житомирщині, але є уродженцем Львівщини та 41-річний львів'янин Андріи&#774; Солтис.

Під час обшуку особистих речей у Білика і Цвеня виявлені пістолети «БЕРЕТТА» й ТТ.

За версією поліції, злочинці готували вбивство з корисливих мотивів – хотіли заволодіти грошима та матеріальними цінностями.

Учора стало відомо, що у Київській області поліцейські затримали трьох осіб, які планували вбити львівського кримінального «авторитета».

Водночас на телеканалі олігарха Ігоря Коломойського «1+1» затримання банди пов'язали із можливим замахом на кандидата у президенти Володимира Зеленського.


"ОБКОМ"

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16 Апреля 2019 14:06

 

 

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