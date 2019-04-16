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Медіа-спільнота хоче ще щось почути від Зеленського

Тобто «я вам ничего не должен» від кандидата та «журна.люхи» від юриста Коломойського-Зеленського - замало? Невже хочуть «з перших вуст» почути його економічну програму або план звільнення окупованих територій?


Представники низки ЗМІ та медійних організацій опублікували відкрите звернення до кандидата в президенти України Володимира Зеленського із закликом вийти на прес-конференцію не пізніше 18 квітня (до дня дебатів), повідомляє Detector.media:

«Медіарух закликав Володимира Зеленського вийти на прес-конференцію не пізніше 18 квітня

До цього кандидат спілкувався переважно відеороликами через свої інстаграм та ютуб-канал. Проте медійна спільнота та громадянське суспільство мають запитання щодо бачення кандидатом подальшого розвитку країни, а також відкритості й готовності бути підзвітним суспільству, яке обирає Президента України.

Наводимо текст звернення та список підписантів. Лист відкритий до підписання (повідомляйте на info@detector.media).

Шановний Володимире Олександровичу!

21 квітня відбудеться другий тур виборів Президента України. Під час вашої передвиборчої кампанії ви оприлюднили десятки відеороликів, які стали інформаційними приводами для новин та матеріалів у медіа. Ви дали низці обраних ЗМІ кілька інтерв’ю ще перед першим туром виборів, але протягом останніх кількох тижнів ви особисто уникаєте прямої й повноцінної комунікації з вітчизняними журналістами.

Наш професійний обов’язок як журналістів – доносити суспільно-важливу інформацію до громадян вчасно та в повному обсязі. Оскільки ви ігноруєте наші запити і прохання про інтерв'ю, ми не можемо виконувати функції, покладені на нас суспільством, у повному обсязі.

Медійна спільнота та громадянське суспільство мають низку питань щодо вашого бачення подальшого розвитку країни, а також вашої відкритості і готовності бути підзвітним суспільству, яке вас обирає. Наші читачі, глядачі та слухачі теж ставлять запитання, на які ми не можемо дати відповіді, оскільки жодного разу не спілкувалися з вами напряму.

Ми звертаємося до вас із проханням виявити повагу до журналістів та громадянського суспільства, яке було локомотивом всіх реформ в країні після Революції гідності.

Закликаємо вас не наслідувати негативні практики ігнорування запитів медіа, які, на жаль, також мали місце протягом минулих 5-ти років, та провести прес-конференцію для ЗМІ до офіційної дати дебатів (не пізніше 18 квітня), щоб забезпечити діалог з представниками медіа зокрема та українцями загалом.

Доведіть, що принципи відкритості та прозорості, які ви декларуєте, це не порожні слова та передвиборчі гасла.

Відкрите звернення підписали:

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір»

UA:Перший (НСТУ)

Українське радіо (НСТУ)

Громадське радіо

Інформаційне агентство «Укрінформ»

Liga.net

Громадське телебачення Донбасу

«Новое время»

Радіо НВ

Український тиждень

Opinion

«Детектор медіа»

Інститут масової інформації

Інститут демократії ім. Пилипа Орлика

Інститут розвитку регіональної преси

Інтерньюз-Україна

Фундація «Суспільність»

Український кризовий медіацентр

Асоціація української преси

Інформаційна кампанія «По той бік новин»

Національна суспільна телерадіокомпанія України

Приєдналися:

Перший Криворізький

Букви

ДИВ. ТАКОЖ:

«Я вам ничего не должен»

Впливовий соратник Зеленського обізвав журналістів-розслідувачів


"ОБКОМ"

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16 Апреля 2019 15:17

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (105)

Ні, «камбек» вже неможливий (46)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 