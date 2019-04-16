«Троїстий пакт»: обидві команди і стадіон «Олімпійський» підписали угоду про змагання 19 квітня

Команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський».

Про це на брифінгу 16 квітня розповів речник штабу Порошенка Олег Медведєв, повідомляє «Українська правда».

«Сьогодні зранку була укладена тристороння угода, яку підписали НСК «Олімпійський», представники виборчих штабів Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Це - тристоронній договір про оренду стадіону на вечір 19 квітня», - повідомив він.

Також за його словами, ввечері 16 квітня штаби кандидатів мають продовжити переговори.

«Наші представники збираються обговорювати регламент цих дебатів. Поки що у нас різні бачення: одна сторона налаштована на шоу, ми – на проведення повноцінної дискусії», - сказав Медведєв.

У команді діючого президента запевнили, що Порошенко згоден да дебати на стадіоні, зокрема 19 квітня, але, за словами Медведєва, це має бути «змістовна кількагодинна дискусія, а не феєричне шоу».

«За основу для проведення дебатів має бути взятий той формат проведення дискусії, який прописаний в законі. Це - дебати на базі суспільного телебачення», - додав він.

Водночас Медведєв додав, що Порошенко буде дотримуватися законодавства у частині організації дебатів.

Він наголосив, що відповідальність за безпеку на стадіоні покладається на Нацгвардію і Нацполіцію, адже на «Олімпійський» прийдуть десятки тисяч людей.

Нагадаємо, 19 квітня між кандидатами заплановані дебати, а другий тур виборів відбудеться 21 квітня. Між штабами кандидатів точиться суперечка щодо місця проведення дебатів.

Порошенко пропонував Зеленському провести 19 квітня дебати на стадіоні з 16:00 до 18:00.

11 квітня між кандидатами відбулася перша публічна розмова Петра Порошенка та Володимира Зеленського – у телефонному режимі і зі студії каналу «1+1». Порошенко закликав до серйозного обговорення програм, а Зеленський, як і раніше, кликав його на стадіон на 19 квітня.

14 квітня Петро Порошенко приїхав до НСК «Олімпійський», щоб дебатувати з Володимиром Зеленським але той так і не з'явився.