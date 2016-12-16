НБУ продовжує «заспокоювати» клієнтів ПриватБанку: Коломойський виграв ще одну «окружну» справу Нацбанк України уповноважений повідомити: Окружний адмінсуд Києва ухвалив ще одне рішення не на користь держави щодо процедури націоналізації ПриватБанку.

Про це йдеться у прес-релізі НБУ: «Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня ухвалив чергове рішення щодо процедури націоналізації ПриватБанку у справі № 826/13813/17, яким повністю задовільнив позов підконтрольної колишньому акціонеру ПриватБанку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. Зокрема, задоволені вимоги позивача у частині скасування рішення Національного банку від 13.12.2016 № 105, яким визначено перелік пов'язаних з ПриватБанком фізичних та юридичних осіб. Саме це рішення Національного банку є одним із основних у процесі виведення у грудні 2016 року неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участі держави. Нагадаємо, у ході цього процесу було проведено процедуру «bail-in», що полягає в обміні коштів пов'язаних із банком осіб на акції банку із подальшим продажем Міністерству фінансів України. «Національний банк занепокоєний якістю та результатами розгляду судових справ в Україні, що можуть призвести до втрат коштів платників податків та ризиків для банківської та фінансової стабільності країни. Це може призвести до того, що у пов’язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку осіб з’являться підстави для стягнення з банку коштів, що були повернуті державою до капіталу банку у процесі його націоналізації. Рішення суду поки не набрало законної сили та, безумовно, найближчим часом буде оскаржене нами в апеляційному порядку», - зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук. Довідково: 1. Пов’язана особа (related party) – фізична особа, яка за своїм службовим статусом, родинними зв’язками або майновим станом пов’язана з діяльністю та управлінням банком і може одержати певні матеріальні переваги в процесі виконання банком своїх функцій. Пов’язаними особами, зокрема, можуть бути: 1) керівники банку; 2) власники істотної участі в банку; 3) близькі родичі, чоловік, жінка, діти, батьки керівника або власника істотної участі в банку; 4) афілійовані особи банку, керівники та власники істотної участі в афілійованих особах, а також їх близькі родичі. 2. Причини входження держави до капіталу Приватбанку Рішення щодо переходу ПАТ «Приватбанк» у власність держави та інші рішення, що супроводжували цей процес, були підготовлені, скоординовані та ухвалені на державному рівні задіяними державними органами у чіткій відповідності до статті 41.1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (хронологія ухвалення рішень – далі). Це рішення дозволило захистити понад 20 млн громадян України, які зберігають кошти в цьому банку та користуються його сервісами. Зокрема, 3.2 млн пенсіонерів та 1.6 млн інших соціально незахищених верств населення. Усі вони зберегли повний доступ до своїх рахунків. Це рішення допомогло уникнути системних ризиків для банківського сектору та стало запорукою збереження фінансової стабільності у країні. Проблеми у банку накопичувалися багато років та посилилися у 2016 році. Основною їх причиною стала невиважена кредитна політика банку, що призвела до втрати банком капіталу. Понад два роки Національний банк вів роботу із акціонером щодо розробки та виконання плану докапіталізації. Проте план виконано не було. Акціонери надіслали лист до Кабінету Міністрів України з проханням про входження держави у капітал ПАТ «Приватбанк». Цим листом акціонери зобов’язались реструктуризувати кредити, надані банком юридичним особам, з урахуванням вимог Національного банку до 01 липня 2017 року, однак своїх зобов’язань так і не виконали. Національний банк України, усвідомлюючи всі ці проблеми ПАТ «Приватбанк» та враховуючи важливість його як системного банку для здоров’я фінансового сектору та економіки країни загалом, відніс банк до категорії неплатоспроможних. Відтак регулятор звернувся до Уряду з пропозицією передати цей системно важливий банк у державну власність. Кабінет Міністрів України на засіданні 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПАТ «Приватбанк». Відповідно до цього рішення 100% акцій банку належить державі в особі Міністерства фінансів. 3. Довідково: хронологія прийняття рішень про націоналізацію Приватбанку 16 грудня 2016 р. Акціонери надіслали лист до Кабінету Міністрів України з проханням про входження держави у капітал ПАТ «Приватбанк». 18 грудня 2016 р. Рада національної безпеки і оборони України ухвалює рішення про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки України в економічній сфері та захисту інтересів вкладників. Кабінет Міністрів України інформує про перехід ПАТ «Приватбанк» у стовідсоткову власність держави та ухвалює відповідне рішення. 19 грудня 2016 р. Президент України підписує Указ №560/2016 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 грудня 2016 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки України в економічній сфері та захисту інтересів вкладників». Спільна заява Міністерства фінансів України та Національного банку України щодо ухвалення державою рішення про входження до капіталу ПАТ «Приватбанк». Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголошує про запровадження процедури виведення з ринку ПАТ «Приватбанк». 21 грудня 2016 р. Міністерство фінансів України інформує про підписання договору з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб про продаж 100% акцій ПАТ «Приватбанк». 23 грудня 2016 р. Реалізовано план врегулювання ПАТ «Приватбанк»: з 22.12.2016 року припинено тимчасову адміністрацію у ПАТ «Приватбанк» та відкликано повноваження, делеговані уповноваженим особам Фонду на тимчасову адміністрацію у ПАТ «Приватбанк».

"ОБКОМ" Версия для печати 19 Апреля 2019 18:52 Опубликовать Tweet





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