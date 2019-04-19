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Дебати на «Олімпійському» стартували
На НСК «Олімпійський» в Києві почалися неофіційні дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.
Першим своє місце на сцені піднявся чинний президент. Потім на сцену вийшов Зеленський.
Ведучі Куліков і Фроляк розповіли глядачам правила дебатів.
Потім вони підкинули монетку, щоб визначити, хто почне дебати. Виграв Зеленський.
Потім кандидати разом з хором співаків виконали гімн України.
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