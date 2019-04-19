Дебати на «Олімпійському» стартували

На НСК «Олімпійський» в Києві почалися неофіційні дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Першим своє місце на сцені піднявся чинний президент. Потім на сцену вийшов Зеленський.

Ведучі Куліков і Фроляк розповіли глядачам правила дебатів.

Потім вони підкинули монетку, щоб визначити, хто почне дебати. Виграв Зеленський.

Потім кандидати разом з хором співаків виконали гімн України.