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«Чом ти не прийшов?..» ЗЕКандидат «забив» на дебати на «Суспільному»

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не з'явився на «Суспільне», щоб продовжувати дебати із чинним президентом і своїм опонентом Петром Порошенком.


«Про це повідомила в ефірі «Суспільного» ведуча Мирослава Барчук, пише Українська правда.

За її словами, їй повідомили, що Зеленського не буде на «Суспільному».

«Один прийшов тільки кандидат на ефір Суспільного. Прошу, Петро Порошенко, заходьте до студії, і відповідайте на питання», - сказала Барчук.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко закликав на НСК «Олімпійський» свого опонента Володимира Зеленського приїхати на офіційні дебати на телеканалі «Суспільне».

На НСК «Олімпійський» Зеленський так і не відповів Порошенку, чи піде на офіційні дебати на «Суспільному».

І не прийшов.


"ОБКОМ"

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19 Апреля 2019 22:21

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (129)

Ні, «камбек» вже неможливий (58)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 