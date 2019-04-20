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Доба ООС: одного українського військового поранено, знищено двох окупантів

Доба ООС: втрат немає, знищено трьох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 20 квітня говориться:

«19 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння – міномети калібрів 120 та 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник вісім разів обстріляв позиції наших підрозділів:

двічі з мінометів калібру 120 мм – в районі населених пунктів ПАВЛОПІЛЬ і ВОДЯНЕ;

з мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту ПИЩЕВИК;

з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ;

тричі з великокаліберних кулеметів – поблизу населених пунктів АВДІЇВКА, ОПТИНЕ та НОВОСЕЛІВКА ДРУГА.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 82 мм – біля села ЗОЛОТЕ-4;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту МАЙОРСЬК.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки, 19 квітня трьох окупантів було знищено, одного загарбника – поранено.

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – в районі села ПАВЛОПІЛЬ;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту АВДІЇВКА.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші захисники дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються».


"ОБКОМ"

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20 Апреля 2019 07:53

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (130)

Ні, «камбек» вже неможливий (60)

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