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Доба ООС: втрат немає, знищено трьох окупантів
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 20 квітня говориться:
«19 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння – міномети калібрів 120 та 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник вісім разів обстріляв позиції наших підрозділів:
двічі з мінометів калібру 120 мм – в районі населених пунктів ПАВЛОПІЛЬ і ВОДЯНЕ;
з мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту ПИЩЕВИК;
з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села ЛЕБЕДИНСЬКЕ;
з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ;
тричі з великокаліберних кулеметів – поблизу населених пунктів АВДІЇВКА, ОПТИНЕ та НОВОСЕЛІВКА ДРУГА.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
з мінометів калібру 82 мм – біля села ЗОЛОТЕ-4;
з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту МАЙОРСЬК.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки, 19 квітня трьох окупантів було знищено, одного загарбника – поранено.
Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – в районі села ПАВЛОПІЛЬ;
з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту АВДІЇВКА.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші захисники дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються».
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