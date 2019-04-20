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«Ах ты ж …ь дешевая!..»: нардеп Допа продовжив дебати з нардепом від МВС Антоном Г. – на тему «хто програв» (фото)

Це той самий випадок, коли варто осучаснити класику: «Все х…хорошо, Миша, давай по-новой».


Народний посіпака очільника МВС Антон Геращенко поквапився засвідчити свою повагу ЗЕКоманді, членів якої він вже встиг забезпечити житлом.

А саме: учора нардеп Геращенко написав у Twitter таке: «Человек который проиграл все... Петр Порошенко...»

На цей пост вже після дебатів на НСК «Олімпійський» відгукнувся нардеп Михайло Добкін. На відміну від Антона, Михайло обійшовся без трьох крапок і як у славетному ролику «Допа й Гепа записують звернення до мешканців Харкова», звернувся до свого земляка без зайвих знаків пунктуації, а саме:

«У відповідь @Gerashchenko7: Ах ты ж блядь дешёвая! Ты серьёзно думаешь, что он один проиграл? Если таки да, то получается, что ты, упырёнышь, выиграл?!»

Пост М. Добкіна отримав численні схвальні відгуки користувачів Twitter.


"ОБКОМ"

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20 Апреля 2019 09:01

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (130)

Ні, «камбек» вже неможливий (60)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 