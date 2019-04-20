Спецповідомлення Держдепу: президенти проходять і приходять, а США в Україні перебувають повіки

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І Крим повернеться на кола свої.


Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що США і надалі підтримуватимуть мирну і демократичну Україну, чиї кордони і території, включно з Кримом, будуть відновлені, повідомляє Європейська правда.

«Напередодні недільних виборів я хотів би повторити, що США тут надовго, і ми тут, щоб підтримати мирну, сильну, демократичну, процвітаючу, безпечну Україну, яка бачить свої кордони і території, включаючи Крим, повністю відновленими», - написав Волкер у Twitter.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що США не підтримують жодного з кандидатів на виборах президента України і працюватимуть з тим, кого обере український народ.


"ОБКОМ"

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20 Апреля 2019 14:10

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (132)

Ні, «камбек» вже неможливий (60)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 