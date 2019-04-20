Спецповідомлення Держдепу: президенти проходять і приходять, а США в Україні перебувають повіки

І Крим повернеться на кола свої.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що США і надалі підтримуватимуть мирну і демократичну Україну, чиї кордони і території, включно з Кримом, будуть відновлені, повідомляє Європейська правда.

«Напередодні недільних виборів я хотів би повторити, що США тут надовго, і ми тут, щоб підтримати мирну, сильну, демократичну, процвітаючу, безпечну Україну, яка бачить свої кордони і території, включаючи Крим, повністю відновленими», - написав Волкер у Twitter.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що США не підтримують жодного з кандидатів на виборах президента України і працюватимуть з тим, кого обере український народ.