Доба ООС: жодних втрат, знищено ще чотирьох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 21 квітня говориться:

«20 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння, витративши 61 мінометну міну калібрів 120 та 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник дев'ять разів обстріляв позиції наших підрозділів:

двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – в районі села ПАВЛОПІЛЬ;

з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту ОПИТНЕ;

двічі з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту ПІСКИ;

двічі з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту АВДІЇВКА;

двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ГНУТОВЕ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник з мінометів калібру 120 мм обстріляв позиції Об'єднаних сил біля хутора ВІЛЬНИЙ.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки, 20 квітня чотирьох окупантів було знищено, шість загарбників – поранено.

Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення.

Разом переможемо! Слава Україні!».