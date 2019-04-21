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ВЬО ДО ДІЛЬНИЦЬ! Другий тур вже розпочався
О восьмий ранку стартував другий тур виборів президента України.
Нагадаємо рахунок першого туру, що відбувся 31 березня:
Зеленський - 30,24% голосів (5 714 034 українця)
Порошенко - 15,95% голосів (3 014 609 українців).
Всього в голосуванні у 1-му турі взяло участь 18 млн 893 тис. 864 громадянина України, явка на виборах склала 63,52% (недійсними визнано 1,18% виборчих бюлетенів).
Сьогодні, 21 квітня, виборчі дільниці відкрилися о 8:00 за київським часом та працюватимуть до 20:00.
Очікувана кількість виборців, включених до списків, становить 30 млн 311 тис. 492 (майже 450 тис. виборців зможуть проголосувати за державним кордоном України).
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