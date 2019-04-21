Збулося передноворічне побажання-тост Луценка щодо «Boeing до успішного майбутнього»: новий «Боїнг» вже у «Борісполі» - на всіх вистачить

У суботу, 20 квітня, в столичному аеропорту «Бориспіль» приземлився Boeing 737-800.

Про це ЦТС («Центр транспортних послуг») повідомили в українській лоукост-авіакомпанії SkyUp.

«Найближчим часом судно з реєстраційним номером UR-SQH відправиться в свій перший рейс», - підкреслили у SkyUp.

Від «Обкому»: Нагадаємо, що у грудні 2018 року фракція БППпроводжала старий рік на «закритому корпоративі» - разом з президентом, прем’єр-міністром, членами уряду та, звісно, генпрокурором Юрієм Луценком

Як повідомили згодом свідки цієї непересічної події, Петро Порошенко з’явився на вечірці із запізненням - приблизно через півтори години після початку святкування.

І це була, на переконання «Обкому», чергова фатальна помилка чинного Гаранта Конституції.

Бо генеральний прокурор України Ю. В. Луценко за півтори годині святкування встиг, як то кажуть, «дійти до кондиції». А саме: Луценко взяв слово. Він висловив переконання, що протягом наступних 5 років Україна має стати членом ЄС та НАТО.

Після чого Луценко оголосив тост: «Щоб наш «Боїнг» летів в успішне майбутнє!.. Будьмо!!».