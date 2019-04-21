Ваші дії у випадку, якщо Ваш кандидат у президенти програє у другому турі виборів? Прийму вибір мого народу як вирок (5) Вийду на Майдан – або на НСК «Олімпійський» (2) Візьму відпустку - на час внутрішньої еміграції (0) Придбаю квиток на літак в один кінець (1) Президенти приходять і проходять, тікають, а Україна перебуває повіки (10) Я про це ще не замислювався (1) Та яка різниця? (0) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ