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+ 0,1%: на 15.00 проголосувала майже половина виборців
Станом на 15 годину участь у другому турі виборів президента взяли 45,21% виборців.
Про це повідомляється на сайті ЦВК за даними 190 виборчих округів з 199.
Найбільша активність виборців у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях, де проголосувало понад 50% виборців.
У Києві станом на 15 годину проголосувало 46,14% виборців.
Під час голосування в першому турі виборів президента 31 березня явка станом на 15 годину становила 45,11%.
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