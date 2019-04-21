Герої громадянської війни?.. Молоді бовдури Зеленського вже переймаються проблемою «чіткої» назви бойовиків «ДНР-ЛНР»

Хтось сумнівався, що для «кварталів» ця «проблема» - «важлива і актуальна»? Проте є у цьому й позитив.

В Україні необхідно на законодавчому рівні визначити термінологію щодо бойовиків, які воюють проти України на Донбасі на стороні так званих «ДНР» і «ЛНР», вважає спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Я думаю, було б правильно, щоб такі дефініції були визначені на законодавчому рівні. На жаль, коли на сайті чинного глави держави ми бачимо формулювання «повстанці», щонайменше у трьох випадках, то, напевно, це має право на існування, але особисто я вважаю інакше. Я все-таки вважаю, що це бойовики, які воюють за так звані «ЛНР» і «ДНР», - сказав він на брифінгу у штабі Зеленського.

Коментуючи слова Зеленського на дебатах 19 квітня, коли він зачитував питання чинному президенту Петру Порошенко від громадян України, Д. Разумков зазначив: «Ми не займаємося цензуруванням ні журналістів, ні наших співгромадян і того, як вони пишуть питання до кандидатів у президенти. як було написано ( «повстанці ДНР і ЛНР»), так і було озвучено».

Від «Обкому»: Ви «не займаєтесь цензуруванням ані журналістів, ані наших співгромадян і того, як вони пишуть питання до кандидатів у президенти»?.. Чудово! Не цензуруйте – але й не ображайтеся, ок? Бовдури – це ще цензурно кажучи.

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